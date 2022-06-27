У Гадячі створять "Територію терору" з демонтованими радянськими пам’ятниками

У місті Гадяч на Полтавщині планують створити експозицію "Територія терору". Про це повідомило Суспільне.

Експозиція складатиметься з демонтованих у громаді пам’ятників радянським діячам. Вона стане складовою місцевого історико-краєзнавчого музею.

Експозицію планують створити після війни. Її можуть розмістити в одному з парків міста навколо меморіального комплексу "Борцям за владу рад". Для цього частину території мають передати в користування музеєві.

"По наших документах це братська могила. Просто так переносити і зміщувати ми не можемо. Тому ми й прив’язалися до цього місця. Тут є можливість в історичному порядку розмістити наші оті уламки історичні.Через дорогу у нас краєзнавчий музей. Він невеликий, ви вже бачили. Територія там теж невелика. Тобто зберегти експонати, оті уламки там не дуже комфортно буде", – розповідає начальниця відділу культури і туризму Гадяцької міськради Катерина Кувшинова.

Зараз в Україні є два державні музеї із радянськими пам’ятниками. Це музей “Територія терору” у Львові, до якого збирають експонати із західних регіонів, та "Парк радянського періоду" у Путивлі на Сумщині - він базовий щонайменше для семи областей.

Нагадаємо, Міністерство культури та інформаційної політики ухвалило рішення про зняття з державного обліку низки пам’ятників діячам радянської доби. Тепер пам’ятники зі списку можуть бути перенесені або демонтовані на законних підставах.