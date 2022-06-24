Унаслідок бойових дій в Україні частково або повністю знищено 152 культурні об’єкти, - ЮНЕСКО

Майже половина з них - культові споруди.

З 24 лютого 2022 року внаслідок бойових дій частково або повністю знищено 152 культурні об’єкти, у тому числі 70 культових споруд, 30 історичних будівель, 18 культурних центрів, 15 пам’ятників, 12 музеїв та 7 бібліотек.

Про це повідомила пресслужба ЮНЕСКО.

“Три чверті пошкоджених об’єктів припадає на три регіони: Донецька область, де бойові дії досі є особливо інтенсивними – з 45 пошкодженими культурними об’єктами, – Харківська область – з 40 пошкодженими – та Київська область – з 26 пошкодженими об’єктами”, - йдеться у повідомленні.

В ЮНЕСКО повідомили, що організація також готується до майбутньої реконструкції пошкоджених будівель.

ЮНЕСКО вже створила фонд, присвячений діям на підтримку України, і розпочала заклик щодо внесків до держав-членів для швидкого реагування.

Також ЮНЕСКО створює команду, яка займається охороною культурних цінностей, і незабаром відправить до України місію експертів з питань культурної та історичної спадщини.

Як раніше повідомлялось, ЮНЕСКО не стане виключати Росію зі свого складу. ЮНЕСКО виключає можливість позбавлення РФ членства в організації, поки ця держава є учасницею ООН.