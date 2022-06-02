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ЮНЕСКО відмовилось виключити Росію

Це стане можливим лише в разі її виключення з ООН.

ЮНЕСКО відмовилось виключити Росію
Фото: america.gov

Організація Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО ) не стане виключати Росію зі свого складу. Про це повідомило російське видання «РИА Новости». 

Напередодні, 31 травня Україна спрямувала до ООН звернення стосовно позбавлення РФ статусу держави-члена ЮНЕСКО через руйнування Росією української культурної спадщини. Відповідну постанову запропонувала Верховна рада. 

Однак ЮНЕСКО виключає можливість позбавлення РФ членства в організації, поки ця держава є учасницею ООН. "Кожна держава-член ООН має право на членство в ЮНЕСКО відповідно до Статуту ЮНЕСКО (стаття II). Тільки держави-члени ЮНЕСКО, виключені з Організації Об'єднаних Націй, позбавляються членства в ЮНЕСКО", – заявили в організації.

Нагадаємо, раніше ЮНЕСКО відмовилось проводити червневу сесію в російському місті Казані, як це було заплановано. "Неможливо провести 45 сесію Комітету всесвітньої спадщини ні в Казані, ні під головуванням Росії, поки остання знищує в Україні "видатні універсальні цінності". На карті стоїть авторитет ЮНЕСКО та Конвенції 1972 року про охорону всесвітньої культурної та природної спадщини," – заявили представники комітету. 

ЮНЕСКО — міжнародна спеціалізована установа ООН. На початку 2013 року кількість країн-учасниць становила 195. У 2017 році Ізраїль та США заявили про вихід з організації. Головний осередок ЮНЕСКО знаходиться в Парижі. Україна є членом ЮНЕСКО від 1958 року.

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