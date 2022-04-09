ЮНЕСКО не буде проводити червневу сесію в Казані

Про нове місце проведення сесії поки що не повідомляють.

45 сесія ЮНЕСКО не відбудеться в Казані у червні, як було заплановано. Про це повідомила пресслужба Комітету всесвітньої спадщини.

Захід не планують відкладати, але про нове місце проведення поки що не повідомляють.

"Згідно з даними, оприлюдненими Секретаріатом ЮНЕСКО, до 31 березня було пошкоджено або зруйновано 53 об'єкти культури (історичні пам'ятники, місця богослужінь, бібліотеки тощо). Цілком імовірно, що з того часу цифри зросли", – йдеться у повідомленні.

"Неможливо провести 45 сесію Комітету всесвітньої спадщини ні в Казані, ні під головуванням Росії, поки остання знищує в Україні "видатні універсальні цінності". На карті стоїть авторитет ЮНЕСКО та Конвенції 1972 року про охорону всесвітньої культурної та природної спадщини," – заявили представники комітету.

Нагадаємо, раніше 46 країн-учасниць ЮНЕСКО заявили про готовність бойкотувати сесію Комітету, поки його очолює РФ.