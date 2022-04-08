Ткаченко просить Францію профінансувати проєкти УКФ та УІК

Міністри культури України Олександр Ткаченко звернувся до уряду Франції з пропозицією підтримати українську сферу культури - виділити фінансування на проєкти Українського культурного фонду та Українського інституту книги. Про це Ткаченко повідомив у своєму Телеграм каналі.

Міністр зазначив, що міністерка культури Франції Розелін Башло-Наркен висловила солідарність з українським урядом і народом. Тому були обговорені пункти фінансової та інформаційної підтримки України.

«(Потрібне) пряме фінансування української культури та креативного недержавного сектору з боку Франції, яке ми направимо нашим митцям, артистам, видавцям, креативним індустріям через УКФ та УІК. Щодо бюджету, йшлося про фінансування на рівні, який Україна планувала виділяти для УКФ та УІК до війни», – йдеться в повідомленні.

Також міністр повідомив про запит щодо відновлення пошкодженої нерухомої культурної спадщини (через проєкт "Велика Реставрація") та про необхідність припинити мовлення російських каналів через комерційний французький супутник «Eutelsat».

Нагадаємо, раніше УКФ оголосив про зупинку грантового сезону-2022 та переспрямування усього грантового бюджету на цей рік - 583 млн грн - на потреби Збройних сил України.