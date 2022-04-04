В Українському музеї в Нью-Йорку відкрилася виставка "Війна грибів" за мотивами Нарбута

В Українському музеї в Нью-Йорку відкрилася виставка ілюстрацій українського художника Нікіти Кравцова "Війна грибів", натхненних однойменною казкою і творами видатного графіка Георгія Нарбута.

Ілюстрації з’явились також в окремій книжці «Війна грибів», яку напередодні військового вторгнення Росії опублікувало видавництво "Родовід." Книжка містить текст Андрія Куркова та ілюстрації до нього Нікіти Кравцова. Дизайн обкладинки повторює дизайн книжки Георгія Нарбута 1909 року.

Ілюстрації в книжці відрізняються від нинішньої виставки тим, що Кравцов бачить нові картини як продовження війни. Художник використовує деякі елементи його дизайнів, але і історія, і ілюстрації мають зовсім інший контекст.

«Війна грибів» - народна казка, популярна в слов’янських культурах. 1909 року її видали з ілюстраціями видатного українського графіка Георгія Нарбута. Сучасна інтерпретація Кравцова переосмислює казку з картинами сцен нинішньої російської війни проти України. Солдати-гриби стріляють "джавелінами" по російській техніці, що посунула з Росії на українську землю, міста та невинних мирних жителів.

Нікіта Кравцов — український художник, народжений в Криму. Закінчив Національну академію образотворчого мистецтва і архітектури в Києві (колишня Українська академія мистецтв), заклад, у якому Георгій Нарбут (1886–1920) відігравав ключову роль як один із фундаторів і перших ректорів, котрий прислужився до його розвитку як мистецької установи. Нині Нікіта живе і працює в Парижі, у своїй мистецькій практиці зосереджується насамперед на графіці, але останнім часом разом з дружиною Каміллою Саньє-Кравцовою експериментує з текстилем. Часто бере участь у виставках, працює як ілюстратор.