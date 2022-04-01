Відсьогодні, з 1 квітня, у Львівській області відновлюють роботу заклади культури. Про це повідомив заступник начальника Львівської ОВА Іван Собко, передає "Дзеркало Тижня". За словами чиновника, музеї, театри, заповідники мають відновити роботу, наскільки це можливо за умов війни.

"...У діячів культури своя важлива місія - додавати сил українським захисникам, піднімати їх бойовий дух, надихати український народ та лікувати наші душі мистецтвом. Тому у війні з російським агресором, де ми боремося за нашу землю, за нашу свободу, за нашу гідність і незалежність, оборону повинен тримати і культурний фронт", - пояснив Собко.

Віднині має запрацювати Львівська національна опера, Львівський національний театр ім. М. Заньковецької, Львівська національна філармонія ім. М. Скорика, Львівський театр ляльок, Театр ім. Ю. Дрогобича та інші культурні інституції.