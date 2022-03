MoMA відкрив виставку, присвячену Україні

Музей сучасного мистецтва у Нью-Йорку відкрив виставку на знак солідарності з Україною. Інформація про неї міститься на офіційному сайті музею.

Виставка розташована в одній з галерей МоМА (галерея 507) та представляє роботи митців, пов’язаних з Україною, з колекції музею. Зокрема, на ній представлені твори Казиміра Малевича, Давида Бурлюка, Соні Делоне-Терк, Василя Єрмілова, Іллі Кабакова та ін.

Також на пиставці розміщений уривок з твору Сергія Жадана українською та англійською мовами.

“У галереї представлено добірку робіт, створених протягом минулого століття митцями, які народилися на території сучасної України. Дехто провів свої роки становлення в Києві, а хтось вирушив у далекі місця — до Москви, Берліна чи Парижа — приєднавшись до найсміливіших авангардів свого часу. Ряд художників, багато з яких єврейського походження, знайшли безпечний притулок від переслідувань у Нью-Йорку. Представлені роботи, виконані в різних техніках, відображають широкий спектр підходів: від абстракції до репрезентації, від механічної до ручної роботи, від повсякденного до містичного. Ми зібрали їх разом у цей час, щоб висловити солідарність з народом України та вшанувати його,” - йдеться у повідомленні музею.

Нагадаємо, під час церемонії вручення кінопремії "Оскар", яка відбулася в Лос-Анджелесі в ніч на 28 березня, хвилиною мовчання вшанували жертв війни РФ в Україні. Це сталося після того, як американська акторка українського походження Міла Куніс вийшла на сцену, щоб оголосити виступ Ребі Макінтайр з піснею Somehow You Do з фільму "Чотири добрі дні".