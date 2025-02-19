Дворазовий чемпіон НБА Медведенко: «Леню потрібно знайти спільну мову з Леброном і Лукою Дончичем»

Що потрібно зробити Леню, аби стати своїм у «Лейкерс», як не загубити кар’єру й чого варто навчитися? Запитали про це в легендарного українського баскетболіста Станіслава Медведенка , який виступав за «Лейкерс» з 2000-го по 2006 рік і двічі ставав чемпіоном НБА .

Цього разу українець випробує свої сили у справді зірковому колективі й ділитиме майданчик з американцем Леброном Джеймсом і словенцем Лукою Дончичем. Виступи за «Лейкерс» — це очевидно престижна історія, однак зачепитися в цій команді буде непросто.

Український центровий Олексій Лень нещодавно приєднався до зіркової баскетбольної команди «Лос-Анджелес Лейкерс». Вона стане шостою для українця в НБА: у 2013–2018 роках він грав за «Фінікс», пізніше перейшов в «Атланту», а далі були «Торонто», «Вашингтон» і «Сакраменто».

Перехід Леня в «Лейкерс» — це позитивний крок у кар'єрі українця?

Я вважаю, що це в будь-якому разі добре для нього. Він перейшов до колективу з іменем, який претендував і претендує на високі результати. Він грає із зірковими партнерами, а це вже інший рівень, це новий стимул грати. Як він реалізує це — інше питання. Думаю, йому буде дуже важко: вони потребують більш варіативного центрового. Окрім того, в Олексія ще не було такого досвіду. Якщо він адаптується до цих хлопців, тоді гратиме для задоволення, адже в них зовсім інший рівень IQ. Якщо зможе зігратися — це буде для нього як цукерочка. Якщо адаптується до всіх схем, тоді гра буде на радість.

Фото: EPA/UPG Український баскетболіст Олексій Лень у складі «Сакраменто»

Як йому адаптуватись у новому колективі? Потрібно додати фізично чи ментально?

Я не думаю, що він зможе додати у фізиці. Його головне завдання — бути у формі, у найкращій спортивній формі в його житті. У його віці (31 рік. — LB.ua) головне бути в тонусі, а це він може. Йому потрібно якнайшвидше влитися в усі тактичні схеми, знайти спільну мову з Леброном Джеймсом, з Лукою Дончичем і зрозуміти, як вони грають. Ба більше, зрозуміти, як він може з ними взаємодіяти. Це ключове.

Чи можуть виникнути комунікативні проблеми із зірковими партнерами по команді?

Можуть. Олексій може не витримати, бо ще не мав у кар'єрі партнерів такого класу. Це може його сконфузити. Деякий час піде на те, щоб адаптуватись у новому колективі, а цього часу йому ніхто давати не буде. Це проблема для Олексія.

Фото: EPA/UPG Олексій Лень під час гри в рамках НБА

На яку кількість ігрового часу може розраховувати Олексій у найближчих іграх «Лейкерс»?

Для нього зараз усе складається дуже добре, адже в команді немає високих баскетболістів. У них лише дві людини на його позиції, тому в цьому сенсі для нього все прекрасно. Треба проявляти себе.

Леню вже 31 рік. Чи можна говорити про те, що він віковий баскетболіст?

Ні, він не настільки старий, щоб вік заважав йому. Це ще точно не поважний вік. Можна сказати, що це його прайм. Він має досвід, і при цьому його фізичні якості ще не пішли на спад. Досвід є, сили є — тому потрібно застосувати все це в умовах, у яких він опинився.

Фото: EPA/UPG Олексій Лень у дії

Чи вдасться Олексію Леню закріпитись у «Лейкерс»?

Йому буде дуже складно — це єдине, що я можу спрогнозувати. Не знаю, як буде далі, але закріпитися буде складно. Скоріш за все, він не буде гравцем першої п’ятірки, але на заміну він може потрапити. Якщо втримається на такій позиції, то це буде для нього дуже класно.

Яку пораду ви дали б Олексію Леню?

Бути самим собою, тримати себе в тонусі й кайфувати від баскетболу. Треба робити все найкраще, що він може, а далі буде, як буде. Не варто переживати. Потрібно грати в баскетбол, робити те, що вмієш, і робити це якнайкраще. Якщо будеш робити це з розумом і душею, то все обов’язково вдасться.