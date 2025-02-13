Шеф-кухар Берінчика Синяченко: «Збалансоване харчування й тренування — ключ до успіху в боксі»

Яка улюблена їжа Берінчика, як часто він їсть; що їсти, щоб відчути себе професійним боксером — на LB.ua .

Перед поєдинком проти Кейшона Девіса ми порозмовляли з шеф-кухарем і дієтологом Берінчика Владиславом Синяченком. Він розповів про особливості раціону боксера, пояснив, чому харчування є частиною підготовки, і навіть спрогнозував, як закінчиться бій між українцем і американцем.

Коли мова йде про професійний спорт, багатьом здається, що головним аспектом якісного виступу є тренування. Однак сьогодні неможливо уявити спортсмена без великої команди, кожен член якої відповідає за свій напрямок підготовки. Однією з важливих персон оточення будь-якого професіонала є кухар, який контролює раціон спортсмена. Український боксер Денис Берінчик не виняток.

Як давно познайомилися з Денисом і коли почали працювати разом?

Наше знайомство з Денисом Берінчиком відбулось ще у 2012 році, коли я зробив з ним фото після його повернення з Олімпійських ігор. Ми почали товаришувати і спілкувалися. Наразі це мій перший збір як особистого шеф-кухаря й дієтолога чемпіона.

Фото: З особистого архіву Синяченка Денис Берінчик разом з тренером Станіславом Григоруком і шеф-кухарем Владиславом Синяченком

Чи займалися ви колись боксом? Чим вам подобається цей вид спорту?

Раніше я займався боксом, але через обмежений час, пов'язаний з роботою, не мав змоги продовжити тренування. Мені подобається цей вид спорту тим, що він не тільки фізично розвиває, а й гартує характер і справжню мужність.

Фото: З особистого архіву Синяченка Денис Берінчик готується з'їсти тарілочку рису з рибою й овочами

Скільки разів на день харчується Денис, яка його норма калорій на добу? Чи змінюється кількість калорій, коли активно зганяє вагу?

Денис харчується три-чотири рази на добу, але під час підготовки кількість прийомів їжі та калорійність страв варіюється залежно від етапу. Калорійність і БЖВ розраховані індивідуально під боксера з урахуванням особливостей його організму, рівня фізичних навантажень і цільової ваги перед боєм.

Розкажіть про раціон Дениса, що туди входить? Яке його меню на повноцінний день.

Приблизний раціон чемпіона включає вівсянку з ягодами або сирники на сніданок, червоне м'ясо з вуглеводами на обід і рибу або морепродукти з овочами на вечерю. Це надає організму спортсмена необхідну енергію, білки для відновлення м'язів, омега-3 для здоров'я серця та важливі вітаміни й мінерали.

Фото: з особистого архіву Синяченка

Наскільки харчування важливе в житті професійного спортсмена?

Харчування має вирішальне значення для професійного боксера, оскільки збалансований раціон надає сил для виснажливих тренувань і сприяє швидшому відновленню м'язів після навантажень. Збалансоване харчування і тренування — це ключ до успіху в боксі.

Чи є в Дениса перекуси, які вони?

У Дениса є перекуси, які складаються з різноманітних ягід, фруктів і горіхів.

Що найбільше любить їсть Денис?

Денис найбільше любить їсти гарно витриманий стейк з якісних породистих бичків і, звісно, українську кухню.

Фото: З особистого архіву Синяченка Одна зі страв Дениса Берінчика

Які заборони в їжі? Чи є якісь продукти, з яких не можна готувати?

Суворі заборони в їжі, тільки коли зганяють воду. Це означає відмову від солі, цукру та продуктів, які затримують воду в організмі. Це все для того, щоб забезпечити ефективний процес зниження ваги.

Скільки часу треба Денисові, аби зігнати вагу?

Це не має чіткого терміну, оскільки залежить від багатьох факторів. Під час нинішнього табірного збору ми проводимо цей процес максимально плавно, без шкоди для організму боксера.

Чи контролюєте ви споживання Денисом води, особливо коли зганяють вагу?

Денис має величезний досвід і знання про водний баланс, необхідний йому, тому самостійно контролює її споживання протягом дня, зокрема під час тренувань, особливо коли зганяє вагу.

Фото: З особистого архіву Синяченка Ще трішки їжі

Раціон команди відрізняється від раціону Дениса?

Раціон команди також орієнтований на правильне харчування, але через уподобання й потреби кожного може відрізнятися.

Підготовка Дениса до поєдинку з Девісом уже завершується. Які атмосфера в команді й настрій Дениса?

Тренувальний табір тривав чотири з половиною місяці. Уся команда працювала спільно над досягненням результату. На фініші підготовки до поєдинку з Девісом настрій у Дениса бойовий, а команда повністю підтримує його. Усі вірять у перемогу й віддають максимум для того, щоб цей поєдинок став переможним для Дениса.

Фото: З особистого архіву Синяченка Шеф-кухар Владислав Синяченко під час роботи

Ваш прогноз на бій Дениса і Кейшона.

Денис має величезний багаж знань і досвіду, а також власну тактику і стратегію, які були враховані під час підготовки. Тренування проходили на найвищому рівні, тому впевнений, що перемога буде однозначно за Денисом та Україною.