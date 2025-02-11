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Шевченко: «Тимощука не існуватиме в українському футболі»

Ексфутболіст наголосив на тому, що так думає українська спільнота.

Шевченко: «Тимощука не існуватиме в українському футболі»
Фото: sport.segodnya.ua

Президент УАФ Андрій Шевченко заявив, що для нього колишнього гравця збірної України Анатолія Тимощука не існує.

Він сказав про це на пресконференції, передає кореспондент LB.ua.

«Тимощука не існує і не буде існувати в українському футболі. Це однозначна позиція всієї спільноти, моя і всіх нас. Те, що він виграв апеляцію в CAS – це не ми ухвалювали рішення, тому… Я можу сказати, що для нас усіх він не існує в українському футболі, і для мене це однозначно. Тому не думаю, що його тему взагалі треба порушувати», – сказав Шевченко.

Нагадаємо, на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну контрольно-дисциплінарний комітет УАФ позбавив Тимощука усіх титулів та ліцензії тренера.

Тимощук подав апеляцію до спортивного арбітражного суду CAS у Лозанні та виграв справу.

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