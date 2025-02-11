Шевченко: «Тимощука не існуватиме в українському футболі»

Ексфутболіст наголосив на тому, що так думає українська спільнота.

Президент УАФ Андрій Шевченко заявив, що для нього колишнього гравця збірної України Анатолія Тимощука не існує.

Він сказав про це на пресконференції, передає кореспондент LB.ua.

«Тимощука не існує і не буде існувати в українському футболі. Це однозначна позиція всієї спільноти, моя і всіх нас. Те, що він виграв апеляцію в CAS – це не ми ухвалювали рішення, тому… Я можу сказати, що для нас усіх він не існує в українському футболі, і для мене це однозначно. Тому не думаю, що його тему взагалі треба порушувати», – сказав Шевченко.

Нагадаємо, на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну контрольно-дисциплінарний комітет УАФ позбавив Тимощука усіх титулів та ліцензії тренера.

Тимощук подав апеляцію до спортивного арбітражного суду CAS у Лозанні та виграв справу.