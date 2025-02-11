Шевченко: «Тимощука не існуватиме в українському футболі»

Президент УАФ Андрій Шевченко заявив, що для нього колишнього гравця збірної України Анатолія Тимощука не існує.
Він сказав про це на пресконференції, передає кореспондент LB.ua.
«Тимощука не існує і не буде існувати в українському футболі. Це однозначна позиція всієї спільноти, моя і всіх нас. Те, що він виграв апеляцію в CAS – це не ми ухвалювали рішення, тому… Я можу сказати, що для нас усіх він не існує в українському футболі, і для мене це однозначно. Тому не думаю, що його тему взагалі треба порушувати», – сказав Шевченко.
Нагадаємо, на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну контрольно-дисциплінарний комітет УАФ позбавив Тимощука усіх титулів та ліцензії тренера.
Тимощук подав апеляцію до спортивного арбітражного суду CAS у Лозанні та виграв справу.