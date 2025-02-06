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Рахункова палата проведе фінансовий аудит Мінмолодьспорту

Розгляд звіту за результатами аудиту заплановано на жовтень.

Рахункова палата проведе фінансовий аудит Мінмолодьспорту
Матвій Бідний
Фото: Макс Требухов

Рахункова палата оголосила про проведення фінансового аудиту діяльності Міністерства молоді та спорту України.

Про це повідомили на офіційному сайті Рахункової палати.

У повідомленні йдеться про те, що  під час аудиту фахівці проведуть низку процедур, зокрема: 

  • оцінять стан представлення та розкриття інформації у фінансовій та бюджетній звітності Міністерства та нададуть загальну оцінку цієї звітності;
  • проведуть аудиторські процедури для надання впевненості щодо кожного класу господарських операцій, залишків за рахунками та розкриття цієї інформації у фінансовій і бюджетній звітності;
  • оцінять стан системи внутрішнього контролю Міністерства в частині складання фінансової і бюджетної звітності та реагування на ризики.

Також увагу буде приділено використанню коштів розпорядниками нижчого рівня та одержувачами бюджетних коштів, фінансування яких здійснюється Міністерством молоді та спорту України.

Відповідальною за аудит буде членкиня Рахункової палати Єлизавета Пушко-Цибуляк.

Нагадаємо, Lb.ua зверталося із запитом до Рахункової палати з проханням перевірити діяльність Мінмолодьспорту після публікації матеріалу «Неспортивне золото» про проведення Чемпіонату України зі спортивної гімнастики за ймовірно завищеними цінами, організованого віцепрезиденткою Федерації гімнастики Стеллою Захаровою. У міністерстві заявили, що змагання відбулися за ринковими цінами.

Після проведення змагань стало відомо, що лідер збірної України зі спортивної гімнастики Ілля Ковтун подав документи на зміну спортивного громадянства.

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