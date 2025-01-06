Бій Берінчика за титул і повернення Білодід: чого чекати у 2025 році

Чого чекати від наших спортсменів у новому році, які головні медальні сподівання, чи продовжить свою спортивну кар’єру Дар’я Білодід, чи виступатиме Ілля Ковтун за збірну України зі спортивної гімнастики. LB.ua підготував для вас п’ятірку найочікуваніших спортивних подій і рішень 2025 року.

Хоч 2024-й був насиченим, але упродовж минулого року ми не отримали відповіді на низку запитань.

Усик втретє стане абсолютним чемпіоном світу, або ні…

Олександр не втомлюється переписувати історію українського боксу та вписувати своє ім’я червоними нитками у світову. Він – дворазовий абсолютний чемпіон світу з боксу. Вперше Усик став абсолютом у липні 2018 року. Тоді українець переміг росіянина Мурата Гассієва у фіналі турніру World Boxing Super Series (WBSS). Далі Олександр змінив вагову категорію та пішов за своїм другим титулом абсолюта. Досягти цієї мети вдалося лише у травні 2024 року після перемоги над Тайсоном Ф’юрі.

Фото: Queensberry Promotions/Leigh Dawney, Riyadh Season Олександр Усик протистоїть Тайсону Ф'юрі

Уже цього року Усик втретє може приміряти на себе це звання. Стосовно самого факту поєдинку за усі пояси у суперважкій вазі сумнівів немає. Єдине питання полягає у тому, хто зможе/захоче кинути українцеві виклик.

Варіантів всього два: або чинний володар поясу IBF Даніель Дюбуа, або ж Джозеф Паркер. Річ у тому, що 22 лютого цього року Дюбуа повинен провести захист свого титулу. Претендент на пояс британця – тимчасовий володар поясу WBO Паркер. Тож, очевидно, що переможець цієї пари й стане наступним суперником нашого Олександра Усика.

Фото: Queensberry Promotions/Leigh Dawney, Riyadh Season Олександр Усик після перемоги над Тайсоном Ф'юрі

Ймовірно, наступний бій Усика відбудеться за пів року.

Новий рекорд Ярослави Магучіх

Великі сподівання на нашу пташку, як вона любить себе називати. 2025-й стане своєрідним випробуванням для Ярослави Магучіх. Торік українка спромоглась оформити легкоатлетичний хет-трик: стала переможницею Діамантової Ліги, олімпійською чемпіонкою, а також встановила новий світовий рекорд з жіночих стрибків у висоту.

Тож цього року планка Ярослави точно має не опускатися, а лише підійматись вище. Куди вище? Здобувати перемоги набагато легше, ніж виходити на старт як чемпіонка. Ярослава вже перебуває на тренувальному зборі та готується до старту зимового сезону. Вже у березні Магучіх захищатиме титул переможниці Чемпіонату Європи зі стрибків у висоту в приміщенні. Змагання відбудуться у Нідерландах. Одразу після цього старту 21 березня відбудеться Чемпіонат світу у приміщенні.

Фото: x.com/diamond_league Ярослава Магучіх з України позує біля позначки про новий світовий рекорд зі стрибків у висоту серед жінок

Окрім перемог на змаганнях, звісно, кожен чекає від українки оновлення світового рекорду. Чому б ні? До прикладу, шведський стрибун із жердиною Арман Дюплантіс торік тричі оновлював світовий рекорд, тож ми й собі мріємо про 2.11 метра від Ярослави.

Захист титулу Берінчика

Ще одна подія, яку ми чекаємо у 2025 році, – захист титулу WBO у легкій вазі, яким володіє Денис Берінчик. Українець здобув свій пояс у травні 2024 року, коли переміг мексиканця Еммануеля Наваррете роздільним рішенням суддів.

Фото: ukrinform.ua

Відібрати пояс у Берінчика спробує 25-річний американський проспект Кейшон Девіс. На його рахунку 12 поєдинків на професійному ринзі та 12 перемог, 8 з яких він здобув достроково. Офіційно бій Берінчик – Девіс ще не оголосили, втім провідні інсайдери та фахівці боксерського світу вже називають дату та місце поєдинку. Йдеться про 14 лютого 2025 року на легендарній арені Madison Square Garden у Нью-Йорку.

Зазначимо, що сам Берінчик ще з жовтня перебуває у тренувальному таборі та готується до свого першого захисту титулу.

Повернення «анаконди»

Що далі для Дар’ї Білодід? У новій для себе ваговій категорії вона не змогла здобути медаль Олімпійських ігор, тому вболівальники припустили, що Ігри у Парижі будуть для неї останніми у професійній кар’єрі. Такі думки виникали не безпідставно.

Фото: EPA/UPG Кая Кайзер зі Словенії (праворуч) проти Дарії Білодід з України (ліворуч) під час поєдинку за золоту медаль серед жінок у ваговій категорії до 57 кг на Чемпіонаті Європи з дзюдо в Загребі, Хорватія, 25 квітня 2024 року.

Після Олімпіади Дар’я зникла з медіа простору, не брала участі в жодному турнірі з дзюдо, а тренер збірної Віталій Дуброва припустив, що це може свідчити про завершення її кар’єри. Наприкінці 2024 року «анаконда» заявила, що ця інформація не є правдивою.

«Я нікому такого не казала (про завершення кар’єри, – Lb.ua). Не знаю, з чого таке взяв наш головний тренер і кому він дав таку інформацію. Вона недостовірна. Коли повернуся до змагань? Побачимо. Я нещодавно почала тренуватися, боротися. Є певні травми, моменти. Подивимося на мою форму… Точну дату повернення поки не можу сказати», — наголосила Білодід у коментарі для Суспільне спорт.

Фото: European Judo Union Українська дзюдоїстка Дар'я Білодід після поразки в 1/8 фіналу Олімпійських ігор у Парижі.

Наскільки довгою буде ця пауза і чи не переросте вона врешті в кінець кар’єри? Загадка. У новій для себе ваговій категорії – 57 кг – Білодід виграла Чемпіонат Європи і зараз посідає 14-ту сходинку у світовому рейтингу.

Ілля Ковтун. Україна чи Хорватія?

Останнім часом українську спортивну гімнастику ледь не буквально лихоманить від скандалів. У центрі одного з них була віцепрезидентка Федерації гімнастики України Стелла Захарова, під патронатом якої відбувся Чемпіонат України. Потім, наприкінці року, сталося відомо про те, що лідер збірної України Ілля Ковтун планує змінити спортивне громадянство. Ще влітку він у статусі лідера команди здобув срібну медаль Олімпійських ігор, а вже у грудні його тренерка Ірина Горбачева заявила про можливу зміну громадянства свого підопічного з українського на хорватське.

Фото: tribuna.com Ірина Надюк та Ілля Ковтун.

Про Ковтуна тоді говорили буквально усі: міністр молоді та спорту України Матвій Бідний, президент Національного олімпійського комітету України Вадим Гутцайт, українські журналісти, тренери, гімнасти. Сам же Ковтун публічно про це не висловлювався.

Фото: НОК України Ілля Ковтун зі срібною медаллю Олімпійських ігор у Парижі.

Однак, уже наприкінці 2024 року Міністерство молоді та спорту опублікувало наказ із затвердженим складом національних збірних команд України з літніх олімпійських видів спорту на 2025 рік. Як зазначається у документі, до складу збірної України зі спортивної гімнастики увійшов Ілля Ковтун. Сподіваємося, це означає, що епопея з можливим переходом гімнаста завершилася не розпочавшись.