На війні загинув чемпіон світу зі стильового карате, тренер Олександр Семенюк

У битві за Україну загинув багаторазовий чемпіон світу зі стильового карате, тренер Олександр Семенюк. Про це повідомили в Комітеті Верховної Ради з питань молоді та спорту.

Спортсмен був натхненником для багатьох поколінь українських каратистів. Він зробив вагомий внесок у розвиток карате.

"Його відданість спорту, незламна віра у своїх учнів та прагнення досягати найвищих вершин слугуватимуть прикладом для майбутніх поколінь. Олександр Семенюк віддав своє життя за Україну, залишивши після себе неоціненну спадщину як спортсмен, наставник і патріот", – повідомили у комітеті.

В Українській федерації карате з посиланням на Луцьку міську раду написали, що військовослужбовець загинув від час виконання бойового завдання.

Висловлюємо співчуття рідним і побратимам захисника.