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На війні загинув чемпіон світу зі стильового карате, тренер Олександр Семенюк

Він був натхненником багатьох поколінь каратистів. 

На війні загинув чемпіон світу зі стильового карате, тренер Олександр Семенюк
Олександр Семенюк
Фото: Цензор нет

У битві за Україну загинув багаторазовий чемпіон світу зі стильового карате, тренер Олександр Семенюк. Про це повідомили в Комітеті Верховної Ради з питань молоді та спорту. 

Спортсмен був натхненником для багатьох поколінь українських каратистів. Він зробив вагомий внесок у розвиток карате.

"Його відданість спорту, незламна віра у своїх учнів та прагнення досягати найвищих вершин слугуватимуть прикладом для майбутніх поколінь. Олександр Семенюк віддав своє життя за Україну, залишивши після себе неоціненну спадщину як спортсмен, наставник і патріот", – повідомили у комітеті. 

В Українській федерації карате з посиланням на Луцьку міську раду написали, що військовослужбовець загинув від час виконання бойового завдання. 

Висловлюємо співчуття рідним і побратимам захисника. 

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