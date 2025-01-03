Календар головних спортивних подій 2025 року

Календар спортивних турнірів 2025 року.
Січень
12-26: Відкритий чемпіонат Австралії з тенісу Australian Open (Мельбурн, Австралія).
14 січня - 2 лютого: Чемпіонат світу з гандболу серед чоловіків (Хорватія, Данія, Норвегія)
26: турнір кращих паверліфтерів світу SBD Sheffield (Шеффілд, Велика Британія)
Лютий
12-23: Чемпіонат світу з біатлону (Ленцерхайде, Швейцарія)
24 лютого - 3 березня: Чемпіонат Європи з кульової стрільби (Дьєр, Угорщина)
25: Чемпіонат світу з настільного тенісу (Пусан, Республіка Корея)
Березень
7-13: Чемпіонат Європи з кульової стрільби із пневматичної зброї (Осієк, Хорватія)
16: «Формула-1». Відкриття сезону, Гран-прі Австралії (Мельбурн)
13-16: Чемпіонат Європи з легкої атлетики в приміщенні (Апелдорн, Нідерланди)
20, 23: Ліга націй УЄФА: стикові матчі плей-офф Україна - Бельгія
21-23: Чемпіонат світу з легкої атлетики у приміщенні (Нанкін, Китай)
24-30: Чемпіонат світу з фігурного катання (Бостон, США)
Квітень
7-13: Чемпіонат Європи зі спортивної боротьби (Братислава, Словаччина)
13-21: Чемпіонат Єірропи з важкої атлетики (Кишинів, Молдова)
19 квітня - 5 травня: Чемпіонат світу зі снукеру (Шеффілд, Англія)
23-26: Чемпіонат Європи з дзюдо (Подгориця, Чорногорія)
Травень
2-4: Кубок світу зі стрибків у воду, фінал (Пекін, Китай)
9-25: Чемпіонат світу з хокею (Швеція, Данія)
21: фінал Ліги Європи УЄФА (Більбао, Іспанія)
25 травня - 8 червня: Відкритий чемпіонат Франції з тенісу Ролан Гаррос (Париж, Франція)
28: фінал Ліги конференцій УЄФА (Вроцлав, Польща)
31: фінал Ліги чемпіонів УЄФА (Мюнхен, Німеччина)
Червень
8-15: Чемпіонат світу з пауерліфтингу (Чемніц, Німеччина)
11-28: молодіжний Чемпіонат Європи з футболу U21 (Словаччина)
13-20: Чемпіонат світу з дзюдо (Будапешт, Угорщина)
14-19: Чемпіонат Європи з фехтування (Генуя, Італія)
15 червня - 13 липня: клубний Чемпіонат світу з футболу (США)
27-29: командний Чемпіонат Європи з легкої атлетики (Мадрид, Іспанія)
30 червня - 13 липня: Вімблдонський тенісний турнір (Лондон, Англія)
Липень
5-27 липня: велоспорт. «Тур де Франс»
5-29 липня: жіночий Кубок світу з шахів (Батумі, Грузія)
11 липня - 3 серпня: Чемпіонат світу з водних видів спорту (Сингапур)
20-30: Чемпіонат світу з фехтування (Тбілісі, Грузія)
Серпень
7-17: Всесвітні ігри (Ченду, Китай)
22 серпня - 7 вересня: Чемпіонат світу з волейболу серед жінок (Таїланд)
25 серпня - 7 вересня: Відкритий чемпіонат США з тенісу US Open (Нью-Йорк, США)
Вересень
5: відбір ЧС-2026 з футболу Україна - Франція/Хорватія
9: відбір ЧС-2026 з футболу Азербайджан - Україна
12-28: Чемпіонат світу з волейболу серед чоловіків (Філіппіни)
13-21: Чемпіонат світу зі спортивної боротьби (Загреб, Хорватія)
13-21: Чемпіонат світу з легкої атлетики (Токіо, Японія)
27-28: Фінал легкоатлетичної «Діамантової ліги» (Цюрих, Швейцарія)
Жовтень
3-12: Чемпіонат світу з важкої атлетики (Ферде, Норвегія)
10: відбір ЧС-2026 з футболу Ісландія - Україна
13: відбір ЧС-2026 з футболу Україна - Азербайджан
8-19: Чемпіонат світу зі стендової стрільби (Малакаса, Греція)
20 жовтня - 2 листопада: Чемпіонат світу з шахів (Галіполі, Італія)
Листопад
6-16: Чемпіонат світу з кульової стрільби (Каїр, Єгипет)
13: відбір ЧС-2026 з футболу Франція/Хорватія - Україна
16: відбір ЧС-2026 з футболу Україна - Ісландія.
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