Календар головних спортивних подій 2025 року

Футбольний Чемпіонат Європи-2025 серед молоді (U-21), Всесвітні ігри, турніри серії Grand Slam з тенісу, чемпіонат світу з шахів, автогонки «Формула-1», кваліфікація ЧС-2026 з футболу й інші події.

Календар спортивних турнірів 2025 року.

Фото: EPA/UPG Українка Еліна Світоліна подає у матчі 3-го раунду жіночого турніру проти Онс Жабер з Тунісу на Вімблдонському чемпіонаті, Велика Британія.

Січень

12-26: Відкритий чемпіонат Австралії з тенісу Australian Open (Мельбурн, Австралія).

14 січня - 2 лютого: Чемпіонат світу з гандболу серед чоловіків (Хорватія, Данія, Норвегія)

26: турнір кращих паверліфтерів світу SBD Sheffield (Шеффілд, Велика Британія)

Фото: EPA/UPG Українець Віталій Мандзин під час спринту

Лютий

12-23: Чемпіонат світу з біатлону (Ленцерхайде, Швейцарія)

24 лютого - 3 березня: Чемпіонат Європи з кульової стрільби (Дьєр, Угорщина)

25: Чемпіонат світу з настільного тенісу (Пусан, Республіка Корея)

Фото: EPA/UPG Формула-1. Гран-прі Катару

Березень

7-13: Чемпіонат Європи з кульової стрільби із пневматичної зброї (Осієк, Хорватія)

16: «Формула-1». Відкриття сезону, Гран-прі Австралії (Мельбурн)

13-16: Чемпіонат Європи з легкої атлетики в приміщенні (Апелдорн, Нідерланди)

20, 23: Ліга націй УЄФА: стикові матчі плей-офф Україна - Бельгія

21-23: Чемпіонат світу з легкої атлетики у приміщенні (Нанкін, Китай)

24-30: Чемпіонат світу з фігурного катання (Бостон, США)

Фото: Федерація дзюдо України Якім Хаммо після перемоги у фінальній сутичці.

Квітень

7-13: Чемпіонат Європи зі спортивної боротьби (Братислава, Словаччина)

13-21: Чемпіонат Єірропи з важкої атлетики (Кишинів, Молдова)

19 квітня - 5 травня: Чемпіонат світу зі снукеру (Шеффілд, Англія)

23-26: Чемпіонат Європи з дзюдо (Подгориця, Чорногорія)

Фото: НОК України Олексій Середа виконує свій стрибок на Олімпійських іграх-2024 у Парижі.

Травень

2-4: Кубок світу зі стрибків у воду, фінал (Пекін, Китай)

9-25: Чемпіонат світу з хокею (Швеція, Данія)

21: фінал Ліги Європи УЄФА (Більбао, Іспанія)

25 травня - 8 червня: Відкритий чемпіонат Франції з тенісу Ролан Гаррос (Париж, Франція)

28: фінал Ліги конференцій УЄФА (Вроцлав, Польща)

31: фінал Ліги чемпіонів УЄФА (Мюнхен, Німеччина)

Фото: EPA/UPG Урсула Гонсалес (ліворуч) з Мексики проти Ольги Харлан (праворуч) з України під час змагань з фехтування на шаблях серед жінок на Олімпійських іграх у Ріо-2016.

Червень

8-15: Чемпіонат світу з пауерліфтингу (Чемніц, Німеччина)

11-28: молодіжний Чемпіонат Європи з футболу U21 (Словаччина)

13-20: Чемпіонат світу з дзюдо (Будапешт, Угорщина)

14-19: Чемпіонат Європи з фехтування (Генуя, Італія)

15 червня - 13 липня: клубний Чемпіонат світу з футболу (США)

27-29: командний Чемпіонат Європи з легкої атлетики (Мадрид, Іспанія)

30 червня - 13 липня: Вімблдонський тенісний турнір (Лондон, Англія)

Фото: Ukrainian Chess Federation Василь Іванчук під час шахової партії на Олімпіаді.

Липень

5-27 липня: велоспорт. «Тур де Франс»

5-29 липня: жіночий Кубок світу з шахів (Батумі, Грузія)

11 липня - 3 серпня: Чемпіонат світу з водних видів спорту (Сингапур)

20-30: Чемпіонат світу з фехтування (Тбілісі, Грузія)

Фото: EPA/UPG Марта Костюк з України у дії під час тенісного поєдинку.

Серпень

7-17: Всесвітні ігри (Ченду, Китай)

22 серпня - 7 вересня: Чемпіонат світу з волейболу серед жінок (Таїланд)

25 серпня - 7 вересня: Відкритий чемпіонат США з тенісу US Open (Нью-Йорк, США)

Фото: EPA/UPG Ярослава Магучіх з України бере участь у фіналі стрибків у висоту серед жінок на Чемпіонаті Європи з легкої атлетики 2024 року в Римі, Італія, 9 червня 2024 року.

Вересень

5: відбір ЧС-2026 з футболу Україна - Франція/Хорватія

9: відбір ЧС-2026 з футболу Азербайджан - Україна

12-28: Чемпіонат світу з волейболу серед чоловіків (Філіппіни)

13-21: Чемпіонат світу зі спортивної боротьби (Загреб, Хорватія)

13-21: Чемпіонат світу з легкої атлетики (Токіо, Японія)

27-28: Фінал легкоатлетичної «Діамантової ліги» (Цюрих, Швейцарія)

Фото: EPA/UPG Каміла Конотоп під час змагань з важкої атлетики на Олімпіаді-2024.

Жовтень

3-12: Чемпіонат світу з важкої атлетики (Ферде, Норвегія)

10: відбір ЧС-2026 з футболу Ісландія - Україна

13: відбір ЧС-2026 з футболу Україна - Азербайджан

8-19: Чемпіонат світу зі стендової стрільби (Малакаса, Греція)

20 жовтня - 2 листопада: Чемпіонат світу з шахів (Галіполі, Італія)

Фото: EPA/UPG Сергій Ребров під час матчу з Бельгією на Євро-2024.

Листопад

6-16: Чемпіонат світу з кульової стрільби (Каїр, Єгипет)

13: відбір ЧС-2026 з футболу Франція/Хорватія - Україна

16: відбір ЧС-2026 з футболу Україна - Ісландія.

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