У Швейцарії олімпійська сноубордистка загинула під лавиною

23 грудня на швейцарському гірському курорті Ароса внаслідок сходження лавини загинула 26-річна сноубордистка Софі Гедігер.
Про це повідомляє BBC.
“Для швейцарської лижної родини трагічна смерть Софі кинула тінь на різдвяний період. Ми безмірно засмучені”, - заявили у Федерації зимових видів спорту Швейцарії.
Також у федерації додали, що збережуть подробиці її смерті у таємниці, як було домовлено з її родиною та партнером.
Гедігер брала участь у зимових Олімпійських іграх 2022 року в Китаї, крім того вона двічі піднімалася на п'єдестал пошани на Кубку світу в сезоні 2023-24 років.