У Швейцарії олімпійська сноубордистка загинула під лавиною

Подробиці трагедії збережуть у таємниці, як було домовлено з її родиною та партнером.

23 грудня на швейцарському гірському курорті Ароса внаслідок сходження лавини загинула 26-річна сноубордистка Софі Гедігер.

Про це повідомляє BBC.

“Для швейцарської лижної родини трагічна смерть Софі кинула тінь на різдвяний період. Ми безмірно засмучені”, - заявили у Федерації зимових видів спорту Швейцарії.

Також у федерації додали, що збережуть подробиці її смерті у таємниці, як було домовлено з її родиною та партнером.

Гедігер брала участь у зимових Олімпійських іграх 2022 року в Китаї, крім того вона двічі піднімалася на п'єдестал пошани на Кубку світу в сезоні 2023-24 років.