Швейцарія приєднується до нових санкцій ЄС проти Росії та Білорусі

Влада Швейцарії ухвалила рішення приєднатися до ухваленого 16 грудня 15-го пакета санкцій Європейського Союзу проти Росії, а також до заходів проти Білорусі.
Про повідомляється на сайті швейцарського уряду.
"Міністерство економіки, освіти і науки Швейцарії в межах своїх повноважень щодо санкцій розширило санкційні списки щодо Росії та Білорусі. Тим самим Швейцарія прийняла нові санкції ЄС", - йдеться в повідомленні.
Рішення набуде чинності 24 грудня.
"Крім того, міністерство ухвалило індивідуальні фінансові санкції, які ЄС запровадив проти Білорусі в межах його заходів проти білоруського режиму через ситуацію в цій країні", - зазначається в пресрелізі.
- ЄС минулого понеділка погодив 15-й пакет санкцій проти РФ. Він, зокрема, передбачає обмежувальні заходи проти низки танкерів для перевезення нафти і СПГ. Крім того, ЄС оновив санкційні списки, додавши до нього десятки фізичних і юридичних осіб.
- За даними ЗМІ, у лютому ЄС планує ухвалити 16-й пакет санкцій проти РФ.