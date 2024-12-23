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Швейцарія приєднується до нових санкцій ЄС проти Росії та Білорусі

Рішення набуде чинності 24 грудня.

Швейцарія приєднується до нових санкцій ЄС проти Росії та Білорусі
Фото: EPA

Влада Швейцарії ухвалила рішення приєднатися до ухваленого 16 грудня 15-го пакета санкцій Європейського Союзу проти Росії, а також до заходів проти Білорусі.

Про повідомляється на сайті швейцарського уряду.

"Міністерство економіки, освіти і науки Швейцарії в межах своїх повноважень щодо санкцій розширило санкційні списки щодо Росії та Білорусі. Тим самим Швейцарія прийняла нові санкції ЄС", - йдеться в повідомленні.

Рішення набуде чинності 24 грудня.

"Крім того, міністерство ухвалило індивідуальні фінансові санкції, які ЄС запровадив проти Білорусі в межах його заходів проти білоруського режиму через ситуацію в цій країні", - зазначається в пресрелізі.

  • ЄС минулого понеділка погодив 15-й пакет санкцій проти РФ. Він, зокрема, передбачає обмежувальні заходи проти низки танкерів для перевезення нафти і СПГ. Крім того, ЄС оновив санкційні списки, додавши до нього десятки фізичних і юридичних осіб.
  • За даними ЗМІ, у лютому ЄС планує ухвалити 16-й пакет санкцій проти РФ.
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