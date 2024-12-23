Фіцо хоче допомогти Путіну заробляти гроші для фінансування війни, ‒ Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо хоче допомогти російському лідеру Володимиру Путіну заробляти гроші на фінансування війни проти України.

Зеленський написав на соцплатформі X, що після зустрічі в Москві політики не робили спільних заяв і не відповідали на запитання ЗМІ. Він підкреслив, що вони не можуть публічно сказати про те, що обговорювали на зустрічі, адже бояться реакції громадськості.

“Москва надає значні знижки для Фіцо, але платить за них Словаччина. Такі знижки не безкоштовні – за них Росії платять суверенітетом або тіньовими схемами. Це має зацікавити словацькі правоохоронні органи та спецслужби”, ‒ додав президент.

За словами Зеленського, подробиці такого фінансування були розкриті під час нещодавньої зустрічі європейських лідерів у Брюсселі. Тоді йшлося, що Фіцо не хоче брати участі в спільній європейській роботі над енергетичною незалежністю чи шукати заміну російському газу, а радше навпаки – хоче допомогти Росії витіснити американський газ та енергоресурси інших партнерів з Європи. Це значить, що він хоче допомогти Путіну заробляти гроші для фінансування війни та послабити Європу.

“Ми втрачаємо людей через війну, яку розпочав Путін, і ми вважаємо, що така допомога Путіну є аморальною”, ‒ додав український лідер.

“Фіцо навіть відмовився від компенсацій, які полегшили б перехідний період і допомогли позбутися залежності, тобто для нього це питання не є питанням безпеки. Він зацікавлений саме в російському газі, вартість якого становить 500 мільйонів доларів США на рік. Інші прибутки приносить нафтова труба, яка проходить через українську територію і дає ще 500 мільйонів доларів на рік, що допомагає панові Фіцо”, ‒ підкреслив президент.

Зеленський зауважив, що ключова мета Фіцо – вести справи з Росією і саме це йому вигідно. “Це насправді велике питання безпеки як для Словаччини, так і для всієї Європи. Чому цей лідер настільки залежний від Москви? Чим платять йому і чим він розплачується?”, ‒ підсумував він.