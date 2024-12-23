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В Індії під час перестрілки з силами безпеки вбили трьох бойовиків-сикхів

Силовики проводили спецоперацію.

В Індії під час перестрілки з силами безпеки вбили трьох бойовиків-сикхів
Фото: Basit Zargar/ZUMAPRESS.com/picture alliance

Трьох сикхських бойовиків вбили під час перестрілки у північному індійському штаті, пише DW.

У поліції повідомили, що сили безпеки проводили операцію у цьому районі та оточили трьох повстанців-халістанців.

Члени Kahlistan Zindabad Force (KZF) ‒ воєнізованого угрупування, яке бореться за окрему батьківщину, відому як “Халістан”, ‒ відкрили вогонь по силовикам.

“У відповідь всі троє отримали тяжкі поранення і пізніше померли в лікарні”, ‒ заявили правоохоронці.

Поліція вилучила дві штурмові гвинтівки, два пістолети та великий запас боєприпасів.

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Рух за створення незалежної сикхської нації, відомої як Халістан, призвів до вбивства десятків тисяч людей у 1980-х та 1990-х роках.

Кампанія зі створення країни розпочалася ще 1947 року, коли Індія здобула незалежність. Надалі сикхів звинуватили у вбивстві прем'єр-міністерки Індіри Ганді та вибуху пасажирського літака.

З того часу це питання стало дипломатичною точкою напруги для Індії та західних країн із великою кількістю сикхів, деякі з яких звинуватили Індію в організації вбивств відомих сепаратистів. Зокрема, йдеться про Канаду.

Нью-Делі вимагає більш рішучих дій проти руху Халістану, який заборонений в Індії. Ключових лідерів руху звинувачують у тероризмі.

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