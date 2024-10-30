Оттава заявила, що міністр внутрішніх справ Індії був причетний до змови проти сикхських сепаратистів на території Канади

Індійська влада в Канаді збирала інформацію про громадян країни, яку потім передавали Нью-Делі.

Канадський уряд заявив, що міністр внутрішніх справ Індії Аміт Шах був причетний до змови проти сикхських сепаратистів на території Канади, повідомляє DW.

Вперше про ці звинувачення повідомила The Washington Post.

У вівторок заступник міністра закордонних справ Канади Девід Моррісон повідомив парламенту, що саме він підтвердив газеті ім'я Шаха.

Він не пояснив, як канадська влада дійшла такого висновку.

Посольство Індії в Канаді та Міністерство закордонних справ Індії не прокоментували звинувачення проти Шаха.

Радник прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо з національної безпеки Наталі Друен у вівторок повідомила комітету, що індійська влада в Канаді спочатку зібрала інформацію про громадян Канади. За словами Друен, інформацію передали індійському уряду в Нью-Делі, який нібито працює з мережею, пов’язаною з Лоуренсом Бішної ‒ ув’язненим злочинцем, причетним до вбивств, планування вбивств, примусу та інших насильницьких злочинів у Канаді.

Чому Індія та Канада ворогують?

Минулого року прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що його уряд має докази того, що уряд Індії причетний до вбивства канадського активіста-сикха Хардіпа Сінгха Ніджара в Британській Колумбії в червні 2023 року.

Оттава стверджувала, що надала відповідні докази владі Індії. Однак уряд Індії неодноразово заперечував цю заяву та називав звинувачення абсурдними.

Раніше цього місяця Канада вислала верховного комісара Індії та п'ятьох інших дипломатів, звинувативши їх у причетності до вбивства Ніджара. Ніджар був сикхським сепаратистом, пов'язаним з кампанією, яка вимагає незалежності сикхської держави Халістан.

У жовтні Трюдо заявив, що Індія порушила суверенітет Канади.