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Трюдо заявив, що Індія порушила суверенітет Канади

Прем'єр-міністр розповів про деталі парламентського розслідування щодо дипломатичного загострення відносин з Індією через вбивство лідера сепаратистського руху сикхів минулого року.

Трюдо заявив, що Індія порушила суверенітет Канади
Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо
Фото: EPA/UPG

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо розповів депутатам про деталі парламентського розслідування щодо дипломатичного загострення відносин з Індією, пише DW.

На початку тижня поліція та уряд Оттави оприлюднили додаткові подробиці суперечки щодо вбивства у Канаді минулого року лідера сепаратистського руху сикхів і громадянина Канади Хардіпа Сінгха Ніджара. В уряді вважають, що до вбивства причетні агенти індуїстського націоналістичного уряду Нью-Делі.

Оттава заявила, що попросила шістьох індійських дипломатів залишити країну. Пізніше Індія відповіла, що відкликала їх через страх за безпеку людей. Індія, зі свого боку, дала канадським дипломатам кілька днів, щоб виїхати.

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Трюдо розповів, що національна поліція Канади оприлюднила свої звинувачення проти індійських дипломатів, оскільки виявила “ширшу та постійну схему насильницьких дій у Канаді, які також включають стрілянину з автомобіля та вимагання”.

“У нас були чіткі і, безумовно, тепер ще чіткіші ознаки того, що Індія порушила суверенітет Канади”, ‒ додав він.

“Ми не прагнемо провокувати чи розпочати сварку з Індією. Уряд Індії припустився жахливої помилки, вважаючи, що він може так агресивно втрутитися в безпеку та суверенітет Канади. Ми повинні відреагувати, щоб забезпечити безпеку канадців”, ‒ сказав очільник уряду.

Що було раніше

Прем'єр-міністр Канади зробив ці коментарі через два дні після того, як Оттава вислала шістьох індійських дипломатів, пов'язуючи їх із вбивством Ніджара.

Королівська канадська кінна поліція (RCMP) заявила, що ідентифікувала головного дипломата Індії в країні та п’ятьох інших дипломатів як зацікавлених осіб, що спонукало до висилки.

Трюдо заявив правоохоронцям, що проінформований про дані розвідки, “які показали досить чітко, неймовірно ясно, що Індія причетна до цього вбивства, агенти уряду Індії були причетні до вбивства канадця на канадській землі”.

Реакція Нью-Делі

Після ремарок Трюдо міністерство закордонних справ Індії в четвер оприлюднило заяву, назвавши канадського прем'єр-міністра “безцеремонним”.

У заяві Нью-Делі йдеться, що заяви канадського прем’єра підтверджують позицію Індії про те, що Канада не надала жодних доказів на підтримку своїх звинувачень проти індійських дипломатів. “Канада не надала нам (Індії) жодних доказів на підтримку серйозних звинувачень, які вона вирішила висунути проти Індії та індійських дипломатів. Відповідальність за шкоду, завдану індійсько-канадським відносинам, лежить лише на прем'єр-міністрі Трюдо”, ‒ заявили у МЗС.

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