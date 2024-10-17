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Пентагон заявив про точні удари по місцях зберігання зброї хуситів у Ємені

Збройні сили США, зокрема бомбардувальники далекого радіусу дії, атакували підземні об’єкти бойовиків.

Пентагон заявив про точні удари по місцях зберігання зброї хуситів у Ємені
Фото: EPA/UPG

США завдали “точні удари” по п'яти місцях зберігання зброї в частинах Ємену, контрольованих хуситами, пише BBC з посиланням на Пентагон.

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що збройні сили США, зокрема бомбардувальники далекого радіусу дії, атакували підземні об’єкти, де розміщені компоненти зброї, які використовувалися для нападу на цивільні та військові кораблі в регіоні.

За його словами, удари по угрупованню, яке підтримує Іран, продемонстрували здатність американців націлюватися на об'єкти, які їхні вороги намагалися “тримати поза межами досяжності”.

Центральне командування Збройних Сил США, яке здійснює нагляд за військовими операціями країни на Близькому Сході, повідомило в соціальних мережах, що початкових ознак втрат серед цивільного населення унаслідок місії немає.

В операції задіяли військово-повітряні сили США та ВМС США, зокрема дальні бомбардувальники-невидимки.

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З листопада минулого року хусити атакували близько 100 кораблів у Червоному морі, потопивши два судна. Бойовики заявляють, що напади є помстою за військову кампанію Ізраїлю у Смузі Гази.

Атаки хуситів у Червоному морі змусили великі судноплавні компанії уникати водного шляху, що вплинуло на міжнародну торгівлю.

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