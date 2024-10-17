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ЄС "повчиться на прикладі Італії" в питанні депортації мігрантів

Урсула фон дер Ляєн анонсувала жорсткіші міграційні заходи.

ЄС "повчиться на прикладі Італії" в питанні депортації мігрантів
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та ​​прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні
Фото: EPA/UPG

Напередодні саміту ЄС президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у листі до країн-членів окреслила напрям міграційної політики, який буде обговорюватися у Брюсселі під час засідань 17-18 жовтня.

Як пише BBC, лише 20% людей, які отримують вказівку виїхати з території ЄС, справді залишають межі блоку. Чиновниця прагне створити таку систему, яка б не давала можливості порушникам спокійно переїздити з однією країни в іншу, уникаючи депортації.

Зразком для всього ЄС фон дер Ляєн вважає рішення, ухвалені в Італії. Там уряд Джорджи Мелоні домовився з Албанією, яка поки не є членом Євросоюзу, про будівництво міграційного центру. Таким чином італійська влада отримала змогу спершу розглядати заявку кожного з шукачів притулку, а вже потім дозволяти їм перетнути кордон країни. 

Окрім Італії, жорсткі міграційні обмеження прагнуть запровадити також Німеччина, Франція та Польща. За вдосконалення політики депортації загалом вже виступили 15 країн ЄС.   

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