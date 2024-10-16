​Bloomberg: У ЄС шукають рішення щодо збереження транзиту газу через Україну

Угода між Москвою і Києвом про транзит газу закінчується 31 грудня цього року, проте деякі країни ЄС хочуть, аби постачання енергоресурсів через Україну тривало і наразі ведуться переговори про зміну транзитних потоків.

Про це повідомляє агенція Bloomberg.

Остаточне рішення, швидше за все, буде прийнято в останню хвилину або навіть на початку наступного року, заявили Bloomberg співрозмовники, обізнані у питанні, які побажали залишитися неназваними.

Основними споживачами російського газу, який проходить територією України, є Словаччина та Австрія і вони прагнуть і надалі користуватися цим маршрутом, констатує Bloomberg. Один з обговорюваних варіантів – заміна Росії на Азербайджан. Одним з варіантів, який обговорюється, є заміна Росії на Азербайджан як постачальника, але деталі того, як це буде працювати, залишаються незрозумілими, пише агентство.

“Азербайджанська компанія SOCAR може взяти на себе роль ПАТ “Газпром” і продавати газ до Європи, або ж компанія може сприяти транзиту через Україну”, – йдеться у матеріалі.

За оцінками експертів Bloomberg, для ефективного використання української газотранспортної системи обсяг палива від Азербайджану мав би становити близько 10-11 млрд куб. м, що приблизно на 5 млрд куб. м менше, ніж транспортується зараз. Азербайджанська компанія SOCAR упродовж 2023 року видобула 8,4 млрд кубометрів газу (8,1 млрд куб. м у 2022 році та 7,9 млрд куб. м у 2021 році).

Експорт газу з Азербайджану в 2023 році становив 23,8 млрд кубометрів (+5%), з яких 11,8 млрд куб. м було продано до Європи. У 2023 році Азербайджан видобув 48 млрд куб. м газу, що на 3,8% більше, в порівнянні з 2022 роком.

Станом на 2017 рік поклади природного газу Азербайджану становили 35 трлн куб. м. Країна посідає 25-те місце у світі за запасами блакитного палива.