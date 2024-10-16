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Швейцарія підтримала 14-ий пакет санкцій ЄС, вони набудуть чинності у четвер

Країна, наприклад, заборонила своїм партіям, громадським організаціям, ЗМІ отримувати фінансування від РФ.

Швейцарія підтримала 14-ий пакет санкцій ЄС, вони набудуть чинності у четвер
санкції від ЄС
Фото: detector.media

Федеральна рада Швейцарії вирішила підтримати більшість обмежувальних заходів 14-го пакету санкцій ЄС проти Росії. 

Про це йдеться на сайті швейцарського уряду.

Санкції проти РФ набудуть чинності 17 жовтня. 

У липні цього року санкційний список Швейцарії поповнився на 116 фізичних та юридичних осіб, а у серпні країна схвалила перші заходи з 14-го пакету європейських санкцій. Наразі близько 2250 осіб, компаній і організацій зараз перебувають у списку у зв'язку з війною в Україні. 

Рішення Швейцарії додатково посилює обмеження на експорт товарів, призначених для зміцнення промислового сектору та військово-технологічного потенціалу Росії. Банкам заборонять використовувати певні спеціалізовані служби обміну фінансовими повідомленнями для здійснення платіжних операцій (тобто альтернативи SWIFT). 

Також Федеральна рада запровадила обмежувальні заходи проти зрідженого природного газу - буде заборонено інвестувати в проєкти ЗПГ, що будуються у Росії, або постачати відповідні товари. Із березня 2025 року заборонять надавати послуги з перевалки російського ЗПГ на території ЄС. 

Щоб краще захистити швейцарські компанії, Федеральна рада внесла зміни до законодавства, яке дозволяє фірмам подавати позови до швейцарських судів проти підсанкційних компаній, щоб вимагати відшкодування збитків. Те ж стосується швейцарських осіб і компаній, чиї активи були незаконно експропрійовані в Росії.

Під санкції потрапили 27 суден, які залучені до війни проти України, серед них є кораблі, які належать до російського «темного флоту».  Це судна, які доставляють товари військового призначення в Росію, обходять міжнародне обмеження цін на нафту всупереч міжнародним стандартам або возять награбоване з України зерно. 

Щоб обмежити вплив Росії на демократичні процеси в Швейцарії, Федеральна рада також вирішила заборонити політичним партіям, неурядовим організаціям і постачальникам медіа-послуг отримувати фінансування від російського уряду.

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