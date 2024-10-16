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Польський прем’єр Туск “захищатиме східний кордон країни” у Брюсселі на тлі суперечки про надання притулку

Лідери Євросоюзу обговорять це питання.

Польський прем’єр Туск “захищатиме східний кордон країни” у Брюсселі на тлі суперечки про надання притулку
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Білий дім, 12 березня 2024 року
Фото: EPA/UPG

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив у середу, що захищатиме східний кордон своєї країни, відкинувши критику про те, що план тимчасово припинити прийом заяв про надання притулку порушує права людини, пише Reuters.

Туск буде серед лідерів Європейського Союзу, які збираються зустрітися завтра в Брюсселі. Блок має намір посилити свою позицію щодо міграції, оскільки це питання стає все більш чутливим для урядів, зокрема тих, хто намагається відбивати виклики з боку євроскептиків і націоналістичних правих.

“Завтра і післязавтра в Брюсселі ми будемо захищати польський кордон і будемо використовувати всі правові інструменти. Польща не може бути і не буде безпорадною”, ‒ сказав Туск депутатам.

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Він виступав у парламенті після того, як президент Анджей Дуда розкритикував політику надання притулку, ухвалену урядом пізно у вівторок, заявивши, що це зашкодить білоруським дисидентам, які тікають від репресі

  • Консервативна партія Польщі "Право і справедливість" запропонувала провести загальнонаціональний референдум щодо міграційної політики ЄС.
  • 14 травня міністри ЄС погодили міграційну реформу, проте Польща не скористалася своїм правом вето.
  • Зміни означають, що країна може або прийняти квоту мігрантів, або зробити свій фінансовий чи оперативний внесок у систему управління міграцією ЄС.
  • Туск заявив, що його уряд не має наміру поважати положення пакту ЄС про міграцію та надання притулку і що "ніхто не буде змушувати його" виконувати його.
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