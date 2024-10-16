Польський прем’єр Туск “захищатиме східний кордон країни” у Брюсселі на тлі суперечки про надання притулку

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив у середу, що захищатиме східний кордон своєї країни, відкинувши критику про те, що план тимчасово припинити прийом заяв про надання притулку порушує права людини, пише Reuters.

Туск буде серед лідерів Європейського Союзу, які збираються зустрітися завтра в Брюсселі. Блок має намір посилити свою позицію щодо міграції, оскільки це питання стає все більш чутливим для урядів, зокрема тих, хто намагається відбивати виклики з боку євроскептиків і націоналістичних правих.

“Завтра і післязавтра в Брюсселі ми будемо захищати польський кордон і будемо використовувати всі правові інструменти. Польща не може бути і не буде безпорадною”, ‒ сказав Туск депутатам.

Він виступав у парламенті після того, як президент Анджей Дуда розкритикував політику надання притулку, ухвалену урядом пізно у вівторок, заявивши, що це зашкодить білоруським дисидентам, які тікають від репресі