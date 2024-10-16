CNN: цього тижня у Німеччині Байден зустрінеться із Шольцем, Макроном та Стармером

Цього тижня президент США Джо Байден у Німеччині зустрінеться із трьома високопосадовцями, щоб обговорит підтримку України.

Про це пише CNN.

Байден проведе зустріч із канцлером Німеччини Олафом Шольцем, президентом Франції Еммануелем Макроном і прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером у Берліні цього тижня, оскільки головні постачальники зброї Україні обговорюватимуть майбутню підтримку України.

Раніше чотири лідери планували зустрітися із президентом України Володимиром Зеленським на авіабазі Рамштайн.Проте зустріч скасували, оскільки Байден відклав свою закордонну поїздку через ураган Мілтон.

Байден пообіцяв перенести поїздку до Німеччини, але перспективи зустрічі так званої Європейської четвірки "були неясні".

За даними Кільського інституту світової економіки, німецького аналітичного центру, США, Німеччина, Велика Британія та Франція є важливими постачальниками зброї для України у війні із Росією, надавши приблизно 90 мільярдів доларів прямої військової підтримки з лютого 2022 року.