Гарріс зберігає перевагу над Трампом в межах похибки

Згідно з опитуванням, проведеним компанією Ipsos на замовлення агенції Reuters, Камала Гарріс є фавориткою президентських виборів у США, але її відрив від Дональда Трампа перебуває в межах статистичної похибки.

За три тижні до дня голосування демократка може розраховувати на підтримку 45% виборців, в той час як за Трампа висловилися 42% респондентів. Соціологи стверджують, що реальний результат може відрізнятися не більше ніж на 4%.

Гарріс вважають більш здатною до протистояння політичному екстремізму та загрозам для демократії - 43% проти 38% у Трампа. Одразу на 14% віцепрезидентка випереджає мільярдера у питанні охорони здоров'я. Натомість щодо проблем економіки та працевлаштування, які є темою номер один для громадян в плані очікувань від майбутнього президента, компетентнішим виборці вбачають республіканця.

У США переможця президентських перегонів визначають не загальнонаціональним голосуванням, а за допомогою колегії виборщиків, які представляють усі штати та округ Колумбія. Тож соцопитування не дають чіткого уявлення про те, кого пізно ввечері 5 листопада оголосять наступним господарем чи господаркою Білого дому.