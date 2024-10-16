Албанія розпочала фактичні перемовини про вступ до Євросоюзу

З боку ЄС на конференції у Люксембурзі виступав міністр закордонних справ Угорщини.

Євросоюз дав старт фактичним переговорам про вступ із Албанією: у Люксембурзі відбулося друге засідання відповідної Конференції, на якому сторони конкретно розпочали процес узгодження законодавства.

Як пише Deutsche Welle, до так званого "кластеру 1" увійшли питання функціонування демократичних інститутів, реформа державного управління, дотримання фундаментальних прав та робота судової влади, юстиція, свобода та безпека, державні закупівлі, фінансовий контроль, статистика та економічні критерії.

Делегацію Албанії очолив прем'єр-міністр Еді Рама. Натомість з боку ЄС у засіданні брав участь Петер Сіярто - міністр закордонних справ Угорщини, яка нині головує у Раді Євросоюзу. Урядовець відзначив прогрес Тірани на шляху до вступу і оцінив досягнуті країною результати як хороші.