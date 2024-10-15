Пентагон: перші компоненти протиракетної системи THAAD прибули до Ізраїлю

Речник Пентагону Патрік Райдер розповів подробиці про розгортання в Ізраїлі протиракетної системи THAAD, повідомляє Укрінформ.
“До Ізраїлю прибула передова група військового персоналу США та перші компоненти, необхідні для роботи батареї THAAD”, - сказав Райдер.
Речник Пентагону додав, що додаткові компоненти батареї THAAD надходитимуть до Ізраїлю впродовж найближчих днів і надалі.
Також до країни прибуватимуть військові США.
“Батарея буде повністю готова до роботи ближчим часом, але з міркувань безпеки ми не будемо обговорювати часові рамки”, - наголосив Патрік Райдер.
- Це не вперше, коли США розміщують батарею THAAD у регіоні. Торік після терактів 7 жовтня президент розпорядився розмістити батарею THAAD на Близькому Сході, щоб захистити американські війська. А у 2019 році США розмістили батарею THAAD в Ізраїлі для проведення навчань.