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Пентагон: перші компоненти протиракетної системи THAAD прибули до Ізраїлю

Американські військові почали процес розгортання комплексів.

Пентагон: перші компоненти протиракетної системи THAAD прибули до Ізраїлю
Система ППО THAAD
Фото: Staff Sgt. Cory D. Payne/US Air Force

Речник Пентагону Патрік Райдер розповів подробиці про розгортання в Ізраїлі протиракетної системи THAAD, повідомляє Укрінформ.

“До Ізраїлю прибула передова група військового персоналу США та перші компоненти, необхідні для роботи батареї THAAD”, - сказав Райдер.

Речник Пентагону додав, що додаткові компоненти батареї THAAD надходитимуть до Ізраїлю впродовж найближчих днів і надалі.

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Також до країни прибуватимуть військові США.

“Батарея буде повністю готова до роботи ближчим часом, але з міркувань безпеки ми не будемо обговорювати часові рамки”, - наголосив Патрік Райдер.

  • Це не вперше, коли США розміщують батарею THAAD у регіоні. Торік після терактів 7 жовтня президент розпорядився розмістити батарею THAAD на Близькому Сході, щоб захистити американські війська. А у 2019 році США розмістили батарею THAAD в Ізраїлі для проведення навчань.
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