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Президент Євроради запросив Зеленського на саміт у четвер

Український президент зможе представити план перемоги і розповісти про ситуацію на полі бою.

Президент Євроради запросив Зеленського на саміт у четвер
Шарль Мішель і Володимир Зеленський
Фото: Х/Charles Michel

Президент Європейської Ради Шарль Мішель повідомив, що запросив Володимира Зеленського на саміт Ради, який пройде 17-18 жовтня.

Про це Мішель написав на своїй сторінці у соцмережі Х.

За словами Мішеля, український президент має озвучити ситуацію на фронті і представити план перемоги.

"Я запросив президента Володимира Зеленського на саміт Європейської ради у четвер, 17 жовтня, щоб підбити підсумки останніх подій у війні Росії проти України і представити свій план перемоги", - написав очільник Євроради.

  • Засідання відбуватиметься 17-18 жовтня у Брюсселі. Одним із головних питань буде продовження всебічної підтримки України.
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