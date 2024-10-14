Цього тижня збереться Рада Україна-НАТО

Цього тижня, 17 жовтня, збереться Рада Україна-НАТО.
Про це повідомляє “Європейська правда” з посиланням на програму міністерської зустрічі НАТО.
Згідно з документом, Рада Україна-НАТО відбудеться ввечері 17 жовтня, у форматі "робочої вечері".
Наразі невідомо, на якому рівні вона збереться і хто буде представляти Україну на засіданні Ради.
Рада Україна-НАТО є ключовим органом співпраці Києва з Північноатлантичним Альянсом.
- Новий генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що сповнений рішучості підготувати Альянс до викликів майбутнього, а серед ключових його пріоритетів залишатиметься посилення підтримки України та наближення її до НАТО.