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Цього тижня збереться Рада Україна-НАТО

Зустріч запланована на 17 жовтня.

Цього тижня збереться Рада Україна-НАТО
Засідання Ради Україна-НАТО (архівне фото)
Фото: Х/ Jens Stoltenberg

Цього тижня, 17 жовтня, збереться Рада Україна-НАТО.

Про це повідомляє “Європейська правда” з посиланням на програму міністерської зустрічі НАТО. 

Згідно з документом, Рада Україна-НАТО відбудеться ввечері 17 жовтня, у форматі "робочої вечері".

Наразі невідомо, на якому рівні вона збереться і хто буде представляти Україну на засіданні Ради.

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Рада Україна-НАТО є ключовим органом співпраці Києва з Північноатлантичним Альянсом.

  • Новий генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що сповнений рішучості підготувати Альянс до викликів майбутнього, а серед ключових його пріоритетів залишатиметься посилення підтримки України та наближення її до НАТО.
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