Цього тижня збереться Рада Україна-НАТО

Цього тижня, 17 жовтня, збереться Рада Україна-НАТО.

Про це повідомляє “Європейська правда” з посиланням на програму міністерської зустрічі НАТО.

Згідно з документом, Рада Україна-НАТО відбудеться ввечері 17 жовтня, у форматі "робочої вечері".

Наразі невідомо, на якому рівні вона збереться і хто буде представляти Україну на засіданні Ради.

Рада Україна-НАТО є ключовим органом співпраці Києва з Північноатлантичним Альянсом.