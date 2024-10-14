Зеленський 16 жовтня виступить у Верховній Раді

Президент Володимир Зеленський може цього тижня представити план перемоги в парламенті.

Як повідомив радник керівника Офісу президента Сергій Лещенко, Зеленський виступить у Верховній Раді 16 жовтня.

"Очевидно, що є лише одна причина для цього заходу - публічне представлення плану перемоги", - написав він у Telegram.

Посол України в Німеччині Олексій Макеєв також повідомив, що план перемоги буде представлено найближчими днями.

План перемоги

- Уперше про існування плану перемоги, який він хоче презентувати президенту США Байдену, Зеленський сказав у серпні. Він розповів, що над цим планом триває робота, і що він покликаний примусити Росію до завершення війни. 18 вересня роботу над планом завершили, а Зеленський поїхав презентувати його.

- Окрім Байдена, Україна ознайомила з планом кандидата-республіканця Дональда Трампа і кандидатку-демократку Камалу Гарріс, а також – американський Конгрес. Після цього деталі плану мають оприлюднити.

- Зеленський вважає, що план перемоги може серйозно посилити позиції України: "Якщо партнери підтримають його, він точно полегшить примус Росії до дипломатичного закінчення війни".

- Загалом план складається із п'яти пунктів. Один із них – курська операція. План стосується зміцнення України перед другим Самітом миру, який анонсований на листопад і для участі в якого хотіли би запросити представників країни-агресора. Якщо Байден цей план відхилить, Україна діятиме за планом "Б", говорив Зеленський.