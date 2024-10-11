Під час вечірнього звернення президент Володимир Зеленський розповів про підсумки зустрічі з Папою Римським, а також зазначив, що Україна передасть Ватикану список усіх журналістів, які зараз в російському полоні.

"Дуже важко вести цю роботу – підштовхувати обміни, і саме тому потребуємо спеціальної допомоги, зокрема зусиль Ватикану. Ми домовилися, що Україна передасть список журналістів, які зараз у полоні в Росії. Ми обговорили детально повернення цивільних, повернення депортованих дітей. І ми сподіваємося на підтримку", – сказав президент.

Зеленський також заявив, що Україна готує на цей місяць зустріч у Канаді саме щодо цього пункту Формули миру, щодо гуманітарних питань. Ватикан запросили узяти участь у ній.