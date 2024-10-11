Андрій Мацола: «Футбол усі люблять, і всі готові грати. Але не у футбол без правил, як у нас»
Андрій Мацола: «Футбол усі люблять, і всі готові грати. Але не у футбол без правил, як у нас»
Ярослав Грицак: «Наша перемога буде поетапна. Це не буде швидкий і остаточний мир»
Ярослав Грицак: «Наша перемога буде поетапна. Це не буде швидкий і остаточний мир»
Reuters: країни Перської затоки закликають США зупинити удари Ізраїлю по нафтових об’єктах Ірану
Reuters: країни Перської затоки закликають США зупинити удари Ізраїлю по нафтових об’єктах Ірану
Ще раз про перехід червоних ліній
Ще раз про перехід червоних ліній
Журналістка Вікторія Рощина загинула в російському полоні, – Координаційний штаб (доповнено)
Журналістка Вікторія Рощина загинула в російському полоні, – Координаційний штаб (доповнено)
Щоденне споживання компонентів кави може сприяти схудненню та зменшенню жиру – дослідження
Щоденне споживання компонентів кави може сприяти схудненню та зменшенню жиру – дослідження
Будуємо нову «Слугу народу» разом? У партії влади зріє розкол
Будуємо нову «Слугу народу» разом? У партії влади зріє розкол
Верховна Рада ухвалила підвищення податків
Верховна Рада ухвалила підвищення податків
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
ГоловнаПолітика

Зеленський: Україна передасть Ватикану список журналістів, які перебувають в полоні РФ

Зеленський запросив Ватикан взяти участь 

Зеленський: Україна передасть Ватикану список журналістів, які перебувають в полоні РФ
Володимир Зеленський і Папа Франциск
Фото: Зеленський у Telegram

Під час вечірнього звернення президент Володимир Зеленський розповів про підсумки зустрічі з Папою Римським, а також зазначив, що Україна передасть Ватикану список усіх журналістів, які зараз в російському полоні.

"Дуже важко вести цю роботу – підштовхувати обміни, і саме тому потребуємо спеціальної допомоги, зокрема зусиль Ватикану. Ми домовилися, що Україна передасть список журналістів, які зараз у полоні в Росії. Ми обговорили детально повернення цивільних, повернення депортованих дітей. І ми сподіваємося на підтримку", – сказав президент.

Зеленський також заявив, що Україна готує на цей місяць зустріч у Канаді саме щодо цього пункту Формули миру, щодо гуманітарних питань. Ватикан запросили узяти участь у ній.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies