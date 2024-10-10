Нардепів-втікачів Дмитрука і Одарченка виключили з профільних комітетів

Народних депутатів-втікачів Артема Дмитрука ("Відновлення України") та Андрія Одарченка ("Слуга народу") виключили з профільних комітетів. 245 нардепів підтримали відповідну постанову, стало відомо з трансляції Олексія Гончаренка.

Фото: antikor.com.ua Артем Дмитрук

Артем Дмитрук втік з України в серпні перед оголошенням йому підозри за напад на військового та бійку в Одеській міській раді. Він був членом правоохоронного комітету, і навіть брав у ньому онлайн-участь після втечі.

Фото: Андрій Одарченко Андрій Одарченко

Одарченко Одарченко отримав підозру за підкуп топпосадовця Державного агентства відновлення (ч.4 статті 369). Він пропонував хабар за те, щоб з фонду ліквідації наслідків збройної агресії дали гроші на ремонт будівель університету, де він є ректором. Підозрюваний встиг перевести частину хабара в криптовалюті. Ще одним фігурантом цієї справи є народний депутат Лабазюк ("За майбутнє"). Він оголошений в міжнародний розшук.