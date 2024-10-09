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Посол України у Туреччині: Росію запросять на другий саміт миру, але це не означатиме двосторонні переговори

Перемовини можуть вести натомість через посередників.

Посол України у Туреччині: Росію запросять на другий саміт миру, але це не означатиме двосторонні переговори
Посол України в Туреччині Василь Боднар
Фото: LB.ua

На другий саміт миру можуть запросити Росію, але це не означатиме, що Україна вестиме з нею двосторонні переговори. Перемовини можуть проводити через посередників.

Таку заяву зробив посол України в Туреччині Василь Боднар, передає "Укрінформ".

"Логіка Саміту миру та Формули миру полягає в консолідації міжнародної спільноти на підтримку справедливого миру в Україні. Мова не йде про те, щоб посадити Україну навпроти Росії та слухати їхні завищені вимоги. А ідея в тому, щоб міжнародна спільнота, спільно з Україною, виробила основу для надійного миру та домагатися її реалізації від РФ. Це означає, що на переговорах з Росією, яку скоріше за все, буде запрошено на другий Саміт", - зазначив посол.

Боднар зауважив, що перемовини з РФ йтимуть через ті держави, які погодяться стати посередниками, і висловив сподівання про активну роль Туреччини. 

"Ми повинні розуміти, що будь-які спроби домовлятися про щось без України приречені на неуспіх. Ми, звичайно, не відкидаємо жодних добрих ініціатив, які мають на меті принести справедливий мир. Але для нас абсолютною аксіомою є: ніщо про Україну без України», - сказав посол.

Боднар також сказав, що плани провести саміт миру до кінця року відкладаються "через спроби Росії та деяких інших країн нав’язати свою точку зору щодо майбутнього". 

  • Напередодні радниця глави ОПУ Дарія Зарівна повідомила, що у листопаді другий Саміт миру не відбудеться. Поки що триває підготовка до проведення заходу.
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