Макрон прийме Зеленського в Парижі 10 жовтня

Завтра, 10 жовтня, у Парижі відбудеться зустріч президентів Франції та України Еммануеля Макрона та Володимира Зеленського.
Про це повідомляє Le Monde.
Зазначається, що двостороння зустріч президентів відбудеться о 15:00.
“Ця зустріч стане можливістю для президента Республіки підтвердити рішучість Франції продовжувати надавати в довгостроковій перспективі та з усіма своїми партнерами незмінну підтримку Україні та українському народу”, - зазначили у Єлисейському палаці.
- Зеленський анонсував візити до Франції, Італії, Британії і Німеччини: говоритиме про План перемоги. Цей план залежить від політичної волі союзників, тому він поїде обговорювати його окремо в кожну країну.
- В Італії український президент, за даними Reuters, повинен зустрітися з Папою Римським.