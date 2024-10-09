Макрон прийме Зеленського в Парижі 10 жовтня

Завтра, 10 жовтня, у Парижі відбудеться зустріч президентів Франції та України Еммануеля Макрона та Володимира Зеленського.

Про це повідомляє Le Monde.

Зазначається, що двостороння зустріч президентів відбудеться о 15:00.

“Ця зустріч стане можливістю для президента Республіки підтвердити рішучість Франції продовжувати надавати в довгостроковій перспективі та з усіма своїми партнерами незмінну підтримку Україні та українському народу”, - зазначили у Єлисейському палаці.