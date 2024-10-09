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Макрон прийме Зеленського в Парижі 10 жовтня

Двостороння зустріч президентів відбудеться о 15:00.

Макрон прийме Зеленського в Парижі 10 жовтня
Президенти України Володимир Зеленський та Франції Емманюель Макрон
Фото: EPA/UPG

Завтра, 10 жовтня, у Парижі відбудеться зустріч президентів Франції та України Еммануеля Макрона та Володимира Зеленського.

Про це повідомляє Le Monde.

Зазначається, що двостороння зустріч президентів відбудеться о 15:00.

“Ця зустріч стане можливістю для президента Республіки підтвердити рішучість Франції продовжувати надавати в довгостроковій перспективі та з усіма своїми партнерами незмінну підтримку Україні та українському народу”, - зазначили у Єлисейському палаці.

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  • Зеленський анонсував візити до Франції, Італії, Британії і Німеччини: говоритиме про План перемоги. Цей план залежить від політичної волі союзників, тому він поїде обговорювати його окремо в кожну країну. 
  • В Італії український президент, за даними Reuters, повинен зустрітися з Папою Римським.
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