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Зеленський підтвердив перенесення засідання "Рамштайну"

Найближчим часом можуть скласти новий графік. 

Зеленський підтвердив перенесення засідання "Рамштайну"
24-е засідання у форматі "Рамштайн"
Фото: Facebook/Рустем Умєров

Президент України Володимир Зеленський підтвердив перенесення засідання Контактної групи з питань оборони України з 12 жовтня на невизначений термін.

Президент США не зможе взяти участь у закордонному заході через негоду, що вирує в його країні. А цього разу засідання мало пройти саме на рівні лідерів країн, повідомив на пресконференції у Хорватії президент.

"Зустріч Рамштайну, яка була в графіку цього тижня, перенесена", – сказав український президент. 

Зеленський додав, що будь-який лідер у аналогічних обставинах залишився би в своїй країні.

"Маємо розуміння, що найближчим часом може бути підготовлений новий графік. На Рамштайні найкраще скоординувати з усіма партнерами конкретного змісту плану перемоги", – додав він. 

На наступному засіданні План перемоги представлять лідерам країн та міністрам оборони. 

"У деталях, так само, як він був представлений у Білому домі. Справедливо, щоб наші партнери ці почули", – додав він. 

  • Анонс засідання Контактної групи з питань оборони України, що об'єднує понад 40 країн, у вересні зробив Джо Байден. Це мало стати першим засіданням на рівні лідерів країн. Зеленський мав на ньому презентувати свій план перемоги, який він уже показав американському президенту. 
  • Через потужний ураган, що вирує в Штатах, з'явилися неофіційні дані про можливість перенесення зустрічі. Вдень 9 жовтня про це повідомили в США. 
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