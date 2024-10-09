Зеленський підтвердив перенесення засідання "Рамштайну"

Президент України Володимир Зеленський підтвердив перенесення засідання Контактної групи з питань оборони України з 12 жовтня на невизначений термін.
Президент США не зможе взяти участь у закордонному заході через негоду, що вирує в його країні. А цього разу засідання мало пройти саме на рівні лідерів країн, повідомив на пресконференції у Хорватії президент.
"Зустріч Рамштайну, яка була в графіку цього тижня, перенесена", – сказав український президент.
Зеленський додав, що будь-який лідер у аналогічних обставинах залишився би в своїй країні.
"Маємо розуміння, що найближчим часом може бути підготовлений новий графік. На Рамштайні найкраще скоординувати з усіма партнерами конкретного змісту плану перемоги", – додав він.
На наступному засіданні План перемоги представлять лідерам країн та міністрам оборони.
"У деталях, так само, як він був представлений у Білому домі. Справедливо, щоб наші партнери ці почули", – додав він.
- Анонс засідання Контактної групи з питань оборони України, що об'єднує понад 40 країн, у вересні зробив Джо Байден. Це мало стати першим засіданням на рівні лідерів країн. Зеленський мав на ньому презентувати свій план перемоги, який він уже показав американському президенту.
- Через потужний ураган, що вирує в Штатах, з'явилися неофіційні дані про можливість перенесення зустрічі. Вдень 9 жовтня про це повідомили в США.