Зеленський підтвердив перенесення засідання "Рамштайну"

Президент України Володимир Зеленський підтвердив перенесення засідання Контактної групи з питань оборони України з 12 жовтня на невизначений термін.

Президент США не зможе взяти участь у закордонному заході через негоду, що вирує в його країні. А цього разу засідання мало пройти саме на рівні лідерів країн, повідомив на пресконференції у Хорватії президент.

"Зустріч Рамштайну, яка була в графіку цього тижня, перенесена", – сказав український президент.

Зеленський додав, що будь-який лідер у аналогічних обставинах залишився би в своїй країні.

"Маємо розуміння, що найближчим часом може бути підготовлений новий графік. На Рамштайні найкраще скоординувати з усіма партнерами конкретного змісту плану перемоги", – додав він.

На наступному засіданні План перемоги представлять лідерам країн та міністрам оборони.

"У деталях, так само, як він був представлений у Білому домі. Справедливо, щоб наші партнери ці почули", – додав він.