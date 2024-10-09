Міноборони анонсувало розробку нових тентів для військових випробувань

Міноборони запрошує виробників та постачальників долучитися до процесу військових випробувань нового зразка.

Головне управління розвитку матеріального забезпечення розробило технічний опис на новий зразок універсального польового тенту.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони.

"Міністерство оборони України активно працює над вдосконаленням матеріального забезпечення для потреб ЗСУ. Зокрема, Головне управління розвитку матеріального забезпечення розробило технічний опис на новий зразок речового майна – "Тент універсальний польовий (Тип 2)", – ідеться у повідомленні.

Міноборони запрошує виробників та постачальників долучитися до процесу військових випробувань нового зразка тенту.

"Для цього необхідно виготовити і надати не менше 10 одиниць таких тентів, дотримуючись вимог військового стандарту ВСТ 01.301.002-2009 (01)", — пишуть в Міноборони.