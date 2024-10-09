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Житель Житомирщини торгував російською трофейною зброєю та боєприпасами

Зброю із зони ведення бойових дій йому надсилали друзі. 

Житель Житомирщини торгував російською трофейною зброєю та боєприпасами
Фото: поліція Тернопільської області

Правоохоронці Тернопільської області ліквідували нелегальний канал постачання та збуту російської зброї у західні області України. Незаконний бізнес кілька місяців тому організував 26-річний житель Житомирщини. 

Фото: поліція Тернопільської області

Про це повідомляє поліція Тернопільської області.

Як повідомили правохооронці зброю із зони ведення бойових дій 27-річному жителю Житомирськох області надсилали друзі. Небезпечний арсенал чоловік зберігав за місцем свого проживання — у приватному будинку.

Нелегальний канал постачання та збуту російської зброї у ході спільної спецоперації викрили оперативники карного розшуку та слідчі Тернопільського райуправління поліції спільно з працівниками УСБУ в Тернопільській області.

Фото: поліція Тернопільської області

"За результатами проведення слідчо-оперативних заходів правоохоронці з'ясували, що клієнтами підозрюваного були жителі Тернопільської, Львівської, Полтавської, Дніпропетровської, Івано-Франківської та Житомирської областей.  Один із покупців - 51-річний уродженець Дрогобича. Він придбав понад 20 гранат разом із запалами та майже кілограм тротилових шашок. Усе це зберігав у квартирі. У ході спецоперації працівники поліції спільно із представниками СБУ, за силової підтримки бійців спецпідрозділу поліції КОРД, провели на території п'яти областей дев'ять обшуків", — ідеться у повідомленні.

Фото: поліція Тернопільської області

Серед вилученого: два автомати АК-74, постріл до протитанкового гранатомету РПГ-7, мінометну міну калібру 120 мм, підствольний гранатомет, 29 ручних бойових гранат із запалами, 17 порохових зарядів до мінометних мін, вибухові речовини, димові шашки та майже 4 тисячі набоїв різного калібру.

Усю зброю та вибухонебезпечні предмети слідчі поліції направили на експертизу. Обом фігурантам уже оголосили підозру за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Чоловікам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років.

Правоохоронці встановлюють осіб, які постачали зброю жителю Житомирщини. Триває слідство.

  • У Київській, Миколаївській та Львівській областях затримали шістьох осіб, які намагались продати криміналітету бойові зброю, знайдену в деокупованих регіонах України.
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