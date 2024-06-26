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У трьох областях затримали ділків, які продавали криміналітету трофейну зброю

Її збирали у деокупованих регіонах.

У трьох областях затримали ділків, які продавали криміналітету трофейну зброю
Затримання зловмисників, що продавали криміналітету зброю

У Київській, Миколаївській та Львівській областях затримали шістьох осіб, які намагались продати криміналітету бойові зброю, знайдену в деокупованих регіонах України.

Як ідеться на сайті Служби безпеки, у зловмисників вилучили  російські гранатомети, автомати Калашникова та понад 20 тисяч боєприпасів до них.

Зокрема, на Львівщині співробітники внутрішньої безпеки СБУ викрили двох керівників місцевого благодійного фонду, які підпільно торгували зброєю.

За даними слідства, один із них під виглядом «волонтерських поїздок» обʼїжджав місця колишніх боїв, де збирав зброю і передавав своєму спільнику, який зберігав їх у спеціально облаштованому схроні на горищі будинку.

Вони намагались потім продати все це місцевому криміналітету. Так, наприклад, автомати АК-74 та АКС-74 вони пропонували за 500 доларів за одиницю.

Під час обшуків у зловмисників вилучили гранатомет РПГ-26, 6 автоматів АК-74 та АКС-74, протипіхотну міну МОН-50, гранати РГД-5 та Ф-1, а також десятки тисяч патронів до стрілецької зброї.

Трофейна зброя
Трофейна зброя

Трофейна зброя
Трофейна зброя

На Київщині на гарячому затримали місцевого ділка, котрий намагався продати бойовий арсенал, до якого входило понад 20 осколкових гранат і ручних протитанкових гранатометів.

У гаражі зловмисника додатково виявили автомат Калашникова та понад півтори тисячі набоїв різного калібру. Як з'ясувалося, він збирав озброєння у жителів населених пунктів, які були під окупацією на початку повномасштабного вторгнення Росії.

На Миколаївщині викрили трьох ділків, які торгували трофейною зброєю та боєприпасами, знайденими на колишніх бойових позиціях окупантів. Для зберігання знайденого зловмисники облаштували схрон у лісосмузі біля обласного центру. Під час його огляду виявили бойові гранати і партію набоїв.

Усе вилучене озброєння і боєприпаси передадуть на потреби ЗСУ.

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