Російські окупанти атакували волонтерський штаб у Херсоні, є постраждалі

Російська армія вкотре атакувала Херсон. Унаслідок ударів постраждали п'ятеро людей, пошкоджень зазнав волонтерський штаб.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

Внаслідок ворожого удару по Херсону, пошкоджено приміщення гуманітарного штабу, а також три автомобілі. Під удар окупантів потрапили пʼятеро чоловіків, у них діагностували контузії. Їм надали необхідну медичну допомогу.