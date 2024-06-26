Кабмін погодив звільнення голови Вінницької ОВА. На його місце є щонайменше три кандидати
Кабмін погодив звільнення голови Вінницької ОВА. На його місце є щонайменше три кандидати
Печерський райсуд обрав запобіжний захід Миколі Тищенку. Відео
Печерський райсуд обрав запобіжний захід Миколі Тищенку. Відео
Офіс омбудсмана домігся, аби бійця, що перебуває у комі, визнали непридатним до військової служби
Офіс омбудсмана домігся, аби бійця, що перебуває у комі, визнали непридатним до військової служби
Міністр освіти анонсував зміни у правилах вступу на аспірантуру через ухилянтів
Міністр освіти анонсував зміни у правилах вступу на аспірантуру через ухилянтів
Літній наступ ворога розпочався з Торецька. Аналізуємо ситуацію на фронті
Літній наступ ворога розпочався з Торецька. Аналізуємо ситуацію на фронті
​Роман Костенко: «Звільнення командувачів у Facebook може призвести до негативних наслідків»
​Роман Костенко: «Звільнення командувачів у Facebook може призвести до негативних наслідків»
Зливостоки не на часі. Чому Київ регулярно підтоплює
Зливостоки не на часі. Чому Київ регулярно підтоплює
Митрополита УПЦ МП Іонафана, який відмовився від обміну, обміняли на військовополонених українців
Митрополита УПЦ МП Іонафана, який відмовився від обміну, обміняли на військовополонених українців
З російського полону повернулись 90 українців
З російського полону повернулись 90 українців
ГоловнаСуспільствоВійна

Російські окупанти атакували волонтерський штаб у Херсоні, є постраждалі

П'ятеро чоловіків зазнали поранень.

Російські окупанти атакували волонтерський штаб у Херсоні, є постраждалі
Наслідки обстрілу Херсонщини
Фото: Херсонська ОВА

Російська армія вкотре атакувала Херсон. Унаслідок ударів постраждали п'ятеро людей, пошкоджень зазнав волонтерський штаб.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

Внаслідок ворожого удару по Херсону, пошкоджено приміщення гуманітарного штабу, а також три автомобілі. Під удар окупантів потрапили пʼятеро чоловіків, у них діагностували контузії. Їм надали необхідну медичну допомогу.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies