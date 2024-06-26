Російські окупанти атакували волонтерський штаб у Херсоні, є постраждалі

Російська армія вкотре атакувала Херсон. Унаслідок ударів постраждали п'ятеро людей, пошкоджень зазнав волонтерський штаб.
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
Внаслідок ворожого удару по Херсону, пошкоджено приміщення гуманітарного штабу, а також три автомобілі. Під удар окупантів потрапили пʼятеро чоловіків, у них діагностували контузії. Їм надали необхідну медичну допомогу.
- У вівторок, 25 червня, російські війська вдарили по багатоповерховому будинку у Дніпровському райні Херсона. Поранений місцевий житель.