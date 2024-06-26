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Філашкін – Зеленському: третя лінія оборони в Донецькій області готова на 90%

Очільник ОВА під час візиту президента до регіону запевнив, що влада допомагає зводити і другу лінію оборони, за яку відповідають військові. 

Третя лінія оборони в Донецькій області, яку зводять цивільні, готова на 90%, сказав президентові голова ОВА Вадим Філашкін. Він запевнив, що обласна влада допомагає військовим зводити другу лінію фортифікацій.

Володимир Зеленський зустрівся з обласним керівництвом під час робочої поїздки до регіону 26 червня. Президент провів нараду щодо безпекової ситуації.

Доповідав також головнокомандувач Олександр Сирський. Він проінформував про комплектування бригад, динаміку надходження боєприпасів та їх витрати, ситуацію на лінії фронту в Донецькій області та на окремих напрямках Харківської, Луганської, Запорізької й Херсонської.

Зеленський під час візиту представив нового командувача Об'єднаних сил, призначеного на заміну Содоля – Андрія Гнатова.

Головнокомандувач Олександр Сирський та командувач Об'єднаних сил Андрій Гнатов
Фото: сайт президента України
Головнокомандувач Олександр Сирський та командувач Об'єднаних сил Андрій Гнатов

"Розумію, що це одна з найвідповідальніших місій, напевно, одна з найскладніших посад в армії, особливо в час війни. Тому я хочу побажати вам ефективної роботи, успіхів і, авжеж, перемоги – як результат відповідних дій. Дуже хочеться, щоб ви пам’ятали, що найголовніше – це наші люди, і робили все, щоб зберегти максимум особового складу", – сказав Володимир Зеленський.

  • Содоль очолив Об'єднані сили в лютому, після заміни головнокомандувача. До нього цю посаду займав Сергій Наєв. Про звільнення Наєв дізнався з медіа. Юрія Содоля з посади командувача Об'єднаних сил президент зняв 24 червня. Цьому рішення Президента передувало звернення начальника штабу бригади "Азов" Національної гвардії Богдана Кротевича до Державного бюро розслідувань. Кротевич закликав провести розслідування щодо Содоля і звинуватив генерала в перевищенні службових повноважень та некомпетентному командуванні військами.
  • Народна депутатка Мар'яна Безугла неодноразово крикитувала Содоля та покладала на нього відповідальність за ситуацію, яка склалася в Авдіївці. Більше про це читайте в розмові LB.ua з секретарем оборонного комітету парламенту Романом Костенком: "Звільнення командувачів у Facebook може призвести до негативних наслідків". 
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