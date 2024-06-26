Від початку доби відбулося 36 бойових зіткнень, ворог намагається просунутися до Часового Яру

Триває 854 доба широкомасштабної збройної агресії Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 142 бойових зіткнення.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

За уточненою інформацією, за минулу добу загалом ворог завдав по позиціях наших військ та населених пунктах двох ракетних ударів із застосуванням двох ракет, 61 авіаційний удар (зокрема, скинув 96 КАБ), здійснив понад 4000 обстрілів, 96 із них – з реактивних систем залпового вогню.

Також, Повітряні сили та ракетні війська і артилерія Сил оборони України уразили два пункти управління та 12 районів зосередження особового складу противника.

Минулої доби загальні втрати російських загарбників склали 1220 осіб. Окрім того, ворог втратив чотири танки, 19 бойових броньованих машин, 40 артилерійських систем, 22 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 45 автомобілів та шість одиниць спеціальної техніки.

Від початку цієї доби вже відбулося 36 бойових зіткнень. Загарбники здійснили один ракетний та десять авіаційних ударів із застосуванням 22 КАБів, завдали 44 удари дронами-камікадзе і майже 600 разів обстріляли позиції наших військ та населені пункти.

На Харківському напрямку зараз тривають дві атаки окупантів в районі Вовчанська. Ситуація під контролем. Минулої доби на напрямку загарбники втратили 146 осіб живої сили вбитими та пораненими. Знищено три ББМ, артсистему, п’ять автомобілів та три одиниці спецтехніки. Також пошкоджено ще сім одиниць озброєння і військової техніки. Уражено 37 бліндажів ворога та три його склади з боєприпасами.

На Куп’янському напрямку від початку доби відбулося вже дві атаки ворога в районах Берестового та Стельмахівки. Ситуація контрольована.

На Лиманському напрямку одну атаку окупантів відбили. Водночас, тривають бойові дії в районах Копанок, Греківки, Макіївки та Торського. Загальна кількість боєзіткнень на цей час складає шість.

На Сіверському напрямку спостерігається помірна активність російських окупантів. За сьогодні ворог п'ять разів намагався потіснити українських оборонців із займаних позицій поблизу Білогорівки, Спірного та Роздолівки. Дві атаки російських загарбників відбито, бої продовжуються.

На Краматорському напрямку окупаційні війська не полишають спроб просунутися в напрямку Часового Яру, поблизу якого триває боєзіткнення. Атаку у бік Кліщіївки вже відбито. Українські захисники надійно тримають оборону на зазначеній ділянці та дають гідну відсіч агресору.

Підрозділи Сил оборони сьогодні успішно стримали штурм противника на напрямку Горлівка – Північне.

На Покровському напрямку українські захисники вживають заходів щодо недопущення просування російських військ в глибину нашої території. За сьогодні вже відбулося 13 бойових зіткнень. Ворог продовжує тиснути на позиції наших оборонців поблизу Новоолександрівки, Воздвиженки, Прогреса, Євгенівки, Сокола та Новоселівки Першої. Шість атак відбито, боєзіткнення тривають. Ситуація під контролем Сил оборони України.

За уточненою інформацією, втрати російських військ за минулу добу на цьому напрямку склали майже 300 осіб вбитими та пораненими, знищено танк, дві броньовані машини, дві артилерійські системи та два автомобіля. Ще один танк, дві гармати, два автомобіля та ББМ загарбників пошкоджено.

На Курахівському напрямку один штурм противника поблизу Парасковіївки успіху не мав. В той же час бій триває в районі Невельського.

На Времівському напрямку успіху не мала атака ворога біля Урожайного. Окупанти відійшли.

На Оріхівському напрямку зазнала невдачі дві штурмові дії окупаційних військ в районі Роботиного та поблизу Малої Токмачки.

На решті напрямків обстановка не зазнала суттєвих змін.

Сили оборони України вживають усіх необхідних заходів для стримування наступу противника та виснаження його бойового потенціалу.