Всього за добу росіяни 20 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 249 людей, у тому числі 29 дітей.

На Донеччині за минулу добу ворог вбив 1 людину і поранив 11. Також сьогодні вранці на пожежну частину у Селидовому окупанти скинули ФАБ-500.

“Сьогодні вдосвіта ворог завдав удару авіабомбою ФАБ-500 по м. Селидове Покровського району. Вибуховою хвилею й уламками пошкоджено покрівлю, скління та конструкцію віконних отворів, а також в’їзні ворота гаража пожежно-рятувальної частини. На щастя, особовий склад не постраждав, техніку не пошкоджено”, – повідомляє ДСНС.

Рятувальники зазначають, що руйнувань зазнали 6 багатоквартирних і 37 приватних житлових будинків.

За даними очільника ОВА Вадима Філашкіна, за 25 червня росіяни вбили 1 жителя Донеччини – у Золотій Ниві. Ще 11 людей в області за добу дістали поранення.

Також Філашкін повідомив про оперативну ситуацію по області станом на ранок 26 червня.

Волноваський район. У Золотій Ниві Великоновосілківської громади загинула людина. У Комарі 1 людина поранена, пошкоджено будинки на трьох вулицях.

Покровський район. Вдосвіта росіяни скинули керовану авіабомбу на Селидове — пошкоджено 37 приватних будинків, 6 п'ятиповерхівок і адмінбудівлю.

Краматорський район. У Ямполі Лиманської громади зруйновано 5 будинків і 6 господарчих споруд. У Предтечиному Костянтинівської громади пошкоджено 3 будинки.

Бахмутський район. Торецька громада зазнала серйозних обстрілів: у Торецьку 6 людей поранено, пошкоджено 8 багатоповерхівок, 5 адмінбудівель та інфраструктурний об'єкт; у Нью-Йорку поранено людину, пошкоджено 2 будинки; у Північному поранено людину, пошкоджено будинок. У Часовоярській громаді пошкоджені 7 приватних будинків, 2 промислові будівлі, інфраструктурний об'єкт і адмінбудівля.