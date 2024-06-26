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На Херсонщині дві людини дістали поранення внаслідок обстрілів росіян

Окупанти поцілили у житлові квартали населених пунктів області.

На Херсонщині дві людини дістали поранення внаслідок обстрілів росіян
Херсонщина, обстріл (архівне фото)
Фото: Пресслужба Херсонської ОВА

За минулу добу на Херсонщині дві людини дістали поранення внаслідок російських обстрілів.

Про це повідомив голова ОДА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Придніпровське, Новотягинка, Велетенське, Комишани, Кізомис, Антонівка, Тягинка, Одрадокам'янка, Дудчани, Михайлівка, Новокаїри, Осокорівка, Львове та місто Херсон.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 3 багатоповерхівки та 7 приватних будинків. 

Зафіксовано влучання в навчальні заклади та дитячий садок. Внаслідок обстрілів пошкоджені гаражі та приватні атомобілі.

Як повідомлялося, 25 червня російська армія атакувала дроном-камікадзе будинок культури у селі Михайлівка Бериславського району.

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