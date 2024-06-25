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Росіяни скинули на Харківщину за добу 43 керовані авіаційні бомби

Також російська авіація некерованими авіаційними ракетами била по Ветеринарному.

Росіяни скинули на Харківщину за добу 43 керовані авіаційні бомби
Авіабомба КАБ-500
Фото: ДСНС України

За минулу добу російські окупанти скинули на територію Харківської області 43 керовані авіаційні бомби (КАБи).

Про це розповів речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин.

“«Лише за минулу добу ворог по Харківщині скинув 43 керовані авіаційні бомби. І вже сьогодні чергові КАБи прилетіли і по Липцях, і по Вовчанських Хуторах, а також по Харкову та Терновій”, - зазначив Волошин.

Він додав, що крім того російська авіація некерованими авіаційними ракетами била по Ветеринарному.

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Волошин розповів, що тривають бойові дії на Вовчанському напрямку, де ситуація контрольована, а українські підрозділи продовжують укріплювати позиції та оборонні рубежі.

За минулу добу втрати росіян становили близько сотні вбитими та пораненими, також пошкоджено кілька одиниць бронетехніки, артилерійських систем, знищені автомобілі. Сили оборони знищили 17 укриттів разом з особовим складом росіян.

Через це росіяни планують виведення кілька своїх підрозділів, які зазнали втрат, з районів ведення бойових дій на Харківщині. Йдеться про підрозділи 9-ї мотострілецької бригади 51 армії РФ. На тому ж напрямку росіяни намагатимуться залучити до бойових дій підрозділи 155-ї окремої бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту та передислокувати підрозділи 6-ї армії Ленінградського військового округу.

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