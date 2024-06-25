Правоохоронці викрили організовану групу, яку підозрюють у заволодінні грошима “Укрзалізниці”

Співробітники НАБУ, САП та СБУ викрили організовану групу, яку підозрюють у заволодінні грошовими коштами Укрзалізниці під час ремонту колійних машин.

Про це повідомила пресслужба НАБУ.

Зазначається, що у 2021 році колишній директор виробничого структурного підрозділу “Черкаський колійний ремонтно-механічний завод» філії “Центр ремонту та експлуатації колійних машин” АТ “Укрзалізниця” з метою протиправного збагачення утворив організовану групу з-поміж чинних та колишніх співробітників заводу.

З квітня 2021 по лютий 2022 років, за даними правоохоронців, він домігся обрання наперед визначених компаній переможцями закупівлі послуг з ремонту колійних машин.

Цей ремонт фактично не проводився, а члени організованої групи підробляли документи про начебто виконання робіт низкою підприємств з ознаками фіктивності.

В результаті Укрзалізниця зазнала збитків на суму 17,1 млн гривень. Ними, уточнили в НАБУ, заволоділи учасники злочину.

Про підозру повідомили п'ятьом учасникам організованої групи, її керівника затримано у порядку ст. 208 КПК України.

Їх дії кваліфіковані за ч. 5 ст. 191 КК України.