Правоохоронці викрили організовану групу, яку підозрюють у заволодінні грошима “Укрзалізниці”

Співробітники НАБУ, САП та СБУ викрили організовану групу, яку підозрюють у заволодінні грошовими коштами Укрзалізниці під час ремонту колійних машин.
Про це повідомила пресслужба НАБУ.
Зазначається, що у 2021 році колишній директор виробничого структурного підрозділу “Черкаський колійний ремонтно-механічний завод» філії “Центр ремонту та експлуатації колійних машин” АТ “Укрзалізниця” з метою протиправного збагачення утворив організовану групу з-поміж чинних та колишніх співробітників заводу.
З квітня 2021 по лютий 2022 років, за даними правоохоронців, він домігся обрання наперед визначених компаній переможцями закупівлі послуг з ремонту колійних машин.
Цей ремонт фактично не проводився, а члени організованої групи підробляли документи про начебто виконання робіт низкою підприємств з ознаками фіктивності.
В результаті Укрзалізниця зазнала збитків на суму 17,1 млн гривень. Ними, уточнили в НАБУ, заволоділи учасники злочину.
Про підозру повідомили п'ятьом учасникам організованої групи, її керівника затримано у порядку ст. 208 КПК України.
Їх дії кваліфіковані за ч. 5 ст. 191 КК України.
- До суду скерували справу про розкрадання 206 млн гривень при закупівлі газу для Укрзалізниці. Судитимуть екскерівника філії «Центр забезпечення виробництва» АТ «Укрзалізниця» та власника ТОВ, які були учасниками схеми закупівлі газу для потреб Укрзалізниці за завищеними цінами.