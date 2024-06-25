Поліція встановила причетних до нападу на ексвійськового у Дніпрі

Поліція встановила осіб, причетних до катування та незаконного позбавлення волі ексвійськового у Дмитра Павлова (Сина) у Дніпрі. Одного із підозрюваних затримали. У цій справі також фігурує народний депутат Микола Тищенко.

Про це повідомила Національна поліція.

За даними слідства, 20 червня на проспекті Дмитра Яворницького, що в центрі Дніпра, група чоловіків у балаклавах та камуфляжі без розпізнавальних знаків завдала потерпілому тілесні ушкодження та одягнули на нього кайданки.

Правоохоронці допитали потерпілого та свідків події та встановили декількох людей, які можуть бути причетні до правопорушення. Одного з активних учасників подій затримали на Дніпропетровщині.

За місцем проживання фігурантів поліціянти вилучили речові докази, зокрема зброю та одяг.

За фактом конфлікту поліція за процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури розпочала два кримінальні провадження – за незаконне позбавлення волі та катування.