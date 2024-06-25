Поліція встановила причетних до нападу на ексвійськового у Дніпрі

Поліція встановила осіб, причетних до катування та незаконного позбавлення волі ексвійськового у Дмитра Павлова (Сина) у Дніпрі. Одного із підозрюваних затримали. У цій справі також фігурує народний депутат Микола Тищенко.
Про це повідомила Національна поліція.
За даними слідства, 20 червня на проспекті Дмитра Яворницького, що в центрі Дніпра, група чоловіків у балаклавах та камуфляжі без розпізнавальних знаків завдала потерпілому тілесні ушкодження та одягнули на нього кайданки.
Правоохоронці допитали потерпілого та свідків події та встановили декількох людей, які можуть бути причетні до правопорушення. Одного з активних учасників подій затримали на Дніпропетровщині.
За місцем проживання фігурантів поліціянти вилучили речові докази, зокрема зброю та одяг.
За фактом конфлікту поліція за процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури розпочала два кримінальні провадження – за незаконне позбавлення волі та катування.
- Вдень 20 червня у Дніпрі група людей напала на колишнього військового ГУР Дмитра Павлова. Невідомі у балаклавах та камуфляжі накинулися на нього, намагалися вдягнути на руки кайданки і почали бити. За інформацією з соцмереж, нападниками можуть бути охоронці Миколи Тищенка.
- За фактом нападу в Дніпрі на колишнього військового підрозділу "Кракен" Головного управління розвідки Міноборони відкрили два кримінальні провадження.
- Андрій Єрмак прокоментував відеозапис конфлікту народного депутата Тищенка та військового. Він зазначив, що поведінка Тищенка несумісна зі статусом народного депутата.
- Київського поліцейського, який брав участь в Дніпрі в інциденті з ймовірно охороною нардепа Миколи Тищенка, звільнили.
- Нардепу Миколі Тищенку підозру за незаконне позбавлення волі оголосили увечері 24 червня. Справа стосується незаконного затримання і побиття ексвійського "Кракена" в Дніпрі.
- Нардеп під час слідчих дій знищив два телефони.
- Печерський райсуд почав обрання запобіжного заходу народному депутату Миколі Тищенку. Нардеп просив закрити судовий процес для журналістів. Сторона обвинувачення, навпаки, попросила залишити пресу в залі суду. Засідання перервалося через повітряну тривогу.