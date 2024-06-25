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Нардеп Микола Тищенко розбив свій телефон під час проведення процесуальних дій у нього вдома

Йому було повідомлено про підозру у незаконному позбавленні волі людини.

Нардеп Микола Тищенко розбив свій телефон під час проведення процесуальних дій у нього вдома
Ілюстративне фото
Фото: соцмережі

Нардеп Микола Тищенко розбив свій телефон під час проведення процесуальних дій у нього вдома. Відповідне відео розповсюджують українські телеграм-канали. 

Раніше LB.ua повідомило, що нардеп Микола Тищенко отримав підозру у незаконному позбавленні волі людини.

Деталі справи

  • Вдень 20 червня у Дніпрі група людей напала на колишнього військового ГУР Дмитра Павлова. Невідомі у балаклавах та камуфляжі накинулися на нього, намагалися вдягнути на руки кайданки і почали бити. За інформацією з соцмереж, нападниками можуть бути охоронці Миколи Тищенка. 
  • Згодом за фактом нападу в Дніпрі на колишнього військового підрозділу "Кракен" Головного управління розвідки Міноборони відкрили два кримінальні провадження.
  • Київського поліцейського, який брав участь в Дніпрі в інциденті з ймовірно охороною нардепа Миколи Тищенка, звільнили.
  • Андрій Єрмак прокоментував відеозапис конфлікту народного депутата Тищенка та військового. Він зазначив, що поведінка Тищенка несумісна зі статусом народного депутата.
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