Нардеп Микола Тищенко розбив свій телефон під час проведення процесуальних дій у нього вдома. Відповідне відео розповсюджують українські телеграм-канали.
Раніше LB.ua повідомило, що нардеп Микола Тищенко отримав підозру у незаконному позбавленні волі людини.
Деталі справи
- Вдень 20 червня у Дніпрі група людей напала на колишнього військового ГУР Дмитра Павлова. Невідомі у балаклавах та камуфляжі накинулися на нього, намагалися вдягнути на руки кайданки і почали бити. За інформацією з соцмереж, нападниками можуть бути охоронці Миколи Тищенка.
- Згодом за фактом нападу в Дніпрі на колишнього військового підрозділу "Кракен" Головного управління розвідки Міноборони відкрили два кримінальні провадження.
- Київського поліцейського, який брав участь в Дніпрі в інциденті з ймовірно охороною нардепа Миколи Тищенка, звільнили.
- Андрій Єрмак прокоментував відеозапис конфлікту народного депутата Тищенка та військового. Він зазначив, що поведінка Тищенка несумісна зі статусом народного депутата.