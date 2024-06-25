Йому було повідомлено про підозру у незаконному позбавленні волі людини.

Нардеп Микола Тищенко розбив свій телефон під час проведення процесуальних дій у нього вдома. Відповідне відео розповсюджують українські телеграм-канали.

Раніше LB.ua повідомило, що нардеп Микола Тищенко отримав підозру у незаконному позбавленні волі людини.

Деталі справи